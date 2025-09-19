Cinco casas de pueblo en Sevilla que puedes comprar con las ayudas a la vivienda para jóvenes

El Gobierno subvenciona la compra de viviendas por valor de hasta 100.000 euros en el medio rural.

El Plan Estatal de Vivienda incluye en la actualidad un programa de ayuda a jóvenes de hasta 35 años para comprar una casa en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Además, el Gobierno de España ha confirmado esta semana que renovará y ampliará esta línea de ayudas en el nuevo plan de vivienda, que se encuentra en fase de consulta pública y estará en vigor desde 2026 hasta 2030.

En concreto, se trata de una subvención directa, cuya cuantía se ampliará hasta los 15.000 euros. La cobertura de estas ayudas se extenderá asimismo a los que compren o alquilen su vivienda habitual en municipios de menos de 10.000 habitantes. A continuación, detallamos algunas de las viviendas en la provincia de Sevilla que se anuncian en Idealista y pueden ser bonificadas con esta ayuda.

Chalé adosado en Olivares

Casa en Olivares. / Idealista

En la localidad de Olivares se vende este chalé adosado de 79 metros cuadrados, distribuidos en un salón-comedor, cocina tres habitaciones y un cuarto de baño con plato de ducha. El inmueble dispone además de un patio de 17 metros cuadrados que puedes reconvertir en tu rincón de relax y un trastero. Esta casa cuenta con aire acondicionado y su precio es de 87.260 euros.

Casa con patio en Castilleja del Campo

En Castilleja del Campo se ofrece una bonita casa de planta baja de 96 metros cuadrados. La vivienda, completamente amueblada, dispone de salón, comedor, cocina exterior equipada, un baño con ducha y dos habitaciones, una en cada ala. Cuenta también con un amplio patio trasero y un trastero de 20 metros cuadrados.

Casa de planta baja en Castilleja del Campo. / Idealista

En las proximimades se encuentran las piscinas y el gimnasio municipal, un centro cultural y un centro de formación, entre otros servicios con los que cuenta este pueblo. El precio de esta casa es de 80.000 euros.

Finca rústica en Huévar del Alajarafe

A tan solo media hora de la capital, se vende una finca de 4.600 metros cuadrados en Huévar del Aljarafe. Se trata de un diseminado rural que cuenta con entrada para vehículos, jardín, pozo, trasteros y dos viviendas. Una de ellas es una casa prefabricada dividida en tres estancias y con baño completo.

Casa de campo en Huévar del Aljarafe. / Idealista

Mientras, la construcción principal dispone de 94 metros cuadrados en planta baja distribuidos en un porche delantero cubierto, salón-comedor, cocina aueblada, un dormitorio con vestidor y un baño completo con plato de ducha. Su precio es de 82.000 euros.

Adosado en Castilblanco de los Arroyos

Casa en venta en Castilblanco de los Arroyos. / Idealista

En la sierra Norte de Sevilla, se encuentra este chalé adosado en Castilblanco de los Arroyos. El inmueble, en buen estado, tiene 150 metros cuadrados. La vivienda se distribuye en un vestíbulo, un salón, una amplia cocina equipada, dos cuartos de baño y cuatro habitaciones luminosas. Este inmueble, a la venta por 95.000 euros, dispone además de trastero y un pequeño patio trasero.

Piso en La Puebla de los Infantes

Piso reformado en La Puebla de los Infantes. / Idealista

En La Puebla de los Infantes se vende este piso recién reformado en la zona comercial de la localidad. Se ubica en una primera planta exterior sin ascensor y tiene 90 metros cuadrados. Dispone de cocina equipado y salón en loft, dos cuartos de baño, tres dormitorios, uno de ellos con acceso a un patio de luces. Cuenta además con aire acondicionado centralizado y un amplio trastero en la planta baja. Su precio es de 99.000 euros.