Estas son las zonas de Sevilla donde el Gordo de la Lotería de Navidad te alcanza para comprar un piso

Los Remedios es una de las zonas donde el precio medio de la vivienda supera el del Gordo de la Lotería

Ha comenzado la cuenta atrás para uno de los acontecimientos más esperados del calendario anual, aquel que cada diciembre vuelve a congregar a miles de personas en administraciones de lotería de toda España: el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

La posibilidad de hacerse el 22 de diciembre con los 400.000 euros del primer premio, el popular Gordo, sigue alimentando la ilusión de millones de ciudadanos que sueñan con un cambio radical en sus vidas.

Sin embargo, no todo el premio llega íntegro al bolsillo de los agraciados. Hacienda retiene un 20% del importe, de modo que el premio neto por décimo se sitúa en 328.000 euros. Una cifra que, no hace tanto tiempo, permitía aspirar a grandes inversiones. De hecho, según un informe reciente de la Asociación Española de Administraciones de Lotería (Anapal), anteriormente este premio podía equivaler a dos pisos y hasta tres coches.

Un mercado inmobiliario muy distinto en 2025

La realidad inmobiliaria de 2025 es, no obstante, muy diferente. El encarecimiento de la vivienda ha reducido de forma notable el poder adquisitivo incluso de premios tan elevados como el Gordo.

En Sevilla, esta evolución resulta especialmente significativa. Según datos de Idealista, la capital andaluza alcanzó en noviembre de 2025 su máximo histórico de precio de venta, con una media de 2.693 euros por metro cuadrado, el valor más alto desde que el portal registra datos en 2007. Este escenario contrasta de manera clara con el de hace una década, cuando el precio medio del metro cuadrado en la ciudad se situaba en torno a 1.781 euros.

¿En qué zonas de Sevilla alcanza el Gordo para comprar un piso?

Tomando como referencia una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, superficie media en España, el premio neto del Gordo permitiría adquirir una vivienda en algunos distritos de Sevilla, aunque no en todos.

En Bellavista–Jardines de Hércules, con un precio medio de 1.911 euros/m², el coste de una vivienda de 90 m² se sitúa en torno a 171.990 euros, muy por debajo del importe total del premio. Una situación similar se da en Macarena, donde el precio aproximado sería de 197.100 euros, o en Sevilla Este, con un valor estimado de 214.020 euros para ese mismo tamaño de vivienda.

Distritos como Parque Alcosa (149.040 euros), San Jerónimo (129.600 euros) o Torreblanca, donde una vivienda media ronda apenas los 66.240 euros, se presentan como las opciones más asequibles, permitiendo incluso disponer de un amplio margen económico tras la compra.

También sería viable adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en La Palmera–Los Bermejales, con un coste aproximado de 284.940 euros; en Nervión, donde el precio asciende a unos 298.890 euros; o en Santa Justa–Miraflores–Cruz Roja, con un valor cercano a los 271.440 euros.

Los Remedios y el Centro, fuera del alcance

En zonas tradicionalmente más cotizadas, como Triana y Prado de San Sebastián–Felipe II–Bueno Monreal, el precio de una vivienda tipo se sitúa en torno a los 324.360 euros y 324.720 euros, respectivamente. En estos casos, el Gordo permitiría comprar un piso prácticamente ajustado al céntimo, sin apenas margen adicional.

Por el contrario, en distritos como Los Remedios, donde el coste medio de una vivienda de 90 m² alcanza los 330.120 euros, o en el Centro, con precios que se elevan hasta los 365.490 euros, el premio neto del Gordo ya no sería suficiente para adquirir una vivienda de tamaño medio sin recurrir a financiación adicional.