"En Su Eminencia ha tocado el número de toda la vida de la parroquia del barrio"

El número de toda la vida de la hermandad de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, el 41.716, ha dado suerte a Su Eminencia, uno de los barrios más humildes de Sevilla, donde se han repartido 600.000 euros del quinto premio de Lotería. La administración 58, regentada por Manuel Martínez Sánchez y por las trabajadoras Alejandra y Chari, a las que les une el parentesco familiar de ser sobrina y tía, ha sido la encargada de repartir los miles de euros entre familias que lo necesitan. Se localiza en Ingeniero de la Cierva 88, la calle más comercial del barrio.

"Ha tocado el número de toda la vida al que está abonada la parroquia del Carmen. Yo quería que saliera algún premio para el barrio porque aquí hace mucha falta el dinero. Esta es una zona muy humilde, pero llena de buenas personas. Estamos muy contentas y no nos lo esperábamos", relatan Alejandra y Chari llenas de felicidad a este periódico.

Llevan un mes trabajando aquí y ya han dado este importante premio. Chari se pregunta si habrá traído energía positiva por el hecho de haber nacido aquí y de haber vivido en Su Eminencia algún tiempo . Se enteraron por una llamada de que habían repartido parte del quinto premio. En efecto son diez series del número agraciado. Nadie de los agraciados ha venido durante la mañana a la administración.

El contraste negativo del día ha sido el incendio con heridos que se ha registrado horas después en una calle cercana, Bretón de los Herreros.