Lista oficial de premios: así se verifica el Sorteo de Navidad

Las tablas con las bolas de la Lotería de Navidad expuestas para su comprobación.

La Lista Oficial de Premios del Sorteo Extraordinario de Navidad es el único documento válido para la asignación y el pago de los premios. Su elaboración sigue un proceso “exhaustivo y altamente controlado”, diseñado para garantizar la máxima fiabilidad del resultado final.

Durante el desarrollo del Sorteo, participan de forma coordinada alrededor de medio centenar de profesionales en la elaboración de esta lista oficial. El procedimiento se supervisa en todas sus fases, desde el momento en que los niños y niñas de San Ildefonso cantan los números hasta la publicación definitiva de los premios.

El Sorteo conserva elementos tradicionales con más de dos siglos de historia, y por ello puede producirse, de manera excepcional, algún error humano en el canto de un número o un premio. Precisamente para evitar que un fallo así afecte al resultado final, se establecen múltiples verificaciones durante y después del Sorteo, lo que convierte a la Lista Oficial de Premios en la única referencia válida para el cobro.

A medida que se completan las tablas cantadas, la mesa auxiliar, formada por personal de Loterías, comprueba que los números y premios coinciden con los listados informáticos provisionales. Estos listados se elaboran en tiempo real desde una sala informatizada de SELAE y desde otra ubicada en el Teatro Real. Si se detecta alguna discrepancia, se corrige de inmediato.

Revisiones en presidencia y cierre de tablas con candado

Una vez finalizada cada tabla, la mesa de la presidencia, en presencia de un fedatario público, revisa los premios mayores. Acto seguido, las tablas se cierran con candado para impedir cualquier manipulación y permanecen siempre visibles sobre el escenario.

Comprobaciones tras el sorteo y revisión final en la FNMT

Concluido el Sorteo, se realiza una nueva comprobación integral de todas las tablas. Posteriormente, un equipo específico vuelve a revisar manualmente las bolas en el Teatro Real. La última verificación se lleva a cabo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde se confecciona definitivamente la Lista Oficial de Premios.

Cuándo se distribuye la Lista Oficial y qué validez tiene

Este documento se edita y distribuye la tarde del 22 de diciembre a los puntos de venta y a los medios de comunicación, y también se publica en la web oficial de Loterías. En definitiva, solo los premios recogidos en la Lista Oficial y en el Sistema Informático Central de Loterías son válidos.

La consecuencia práctica es clara: si un número no figura en la Lista Oficial, no puede ser objeto de reclamación alguna.