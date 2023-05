Suprimen un aula de Infantil a un colegio de Sevilla en plena escolarización

Una situación que se repite este año. El Colegio Vara de Rey, situado en Tablada, perderá un aula de Infantil de tres años el próximo curso. Una decisión que la Delegación territorial de Educación ha comunicado al equipo directivo sin que haya concluido aún el proceso de escolarización y que impedirá que muchas familias de Los Remedios que han elegido este centro público como segunda y tercera opción se queden sin poder reubicar a sus hijos en dicha escuela, que en dos años ha pasado de tres a una línea de dicha etapa. Por tal motivo, la asociación de padres (AMPA) del colegio ha convocado este lunes una protesta para reclamar que se mantenga la unidad.

Cuando en septiembre se abran las puertas del Vara de Rey tras las vacaciones de verano, este centro público sólo dispondrá de un aula para niños de tres años, etapa que no es obligatoria pero con la que se garantiza un puesto escolar hasta final de Primaria. A principios de mayo el departamento que dirige Miguel Ángel Arauz comunicó a la dirección del centro que perderán una de las dos líneas de Infantil que poseen. Hasta el pasado curso eran tres.

El motivo de dicha merma obedece al número de solicitudes registradas en marzo, cuando las familias piden plaza en los colegios públicos y concertados. Sólo se han recibido 24 peticiones para 50 puestos. Por tanto, no se cubre ni un aula entera. Ahora bien, la AMPA considera que si sólo se atiende a dicha relación numérica, se corre el riesgo de dejar de lado una importante realidad del Vara de Rey: es el único colegio público de Los Remedios (aunque se encuentre en Tablada) y el que eligen numerosas familias de este barrio como segunda y tercera opción cuando sus hijos no logran entrar en centros concertados.

Las familias afectadas

Diego Rogerio, portavoz de la AMPA, detalla que hay al menos nueve familias que se encuentran en tal situación, al haber elegido dicho colegio como segunda opción y a las que ahora, en plena escolarización, no se les permite esta posibilidad. "Este centro se ha llenado los últimos 20 años con niños cuyos padres habían solicitado otros colegios concertados y al no obtener plaza en ellos, los reubicaron en el Vara de Rey. Al conocerlo, se han quedado aquí y no se han querido cambiar de centro, pese a tener luego posibilidad", explica Rogerio.

Una alternativa "cercenada", por ejemplo, para familias que han elegido como primera opción los Padres Blancos, donde según Rogerio se han recibido 119 solicitudes para 100 plazas. Ese excedente podría casi cubrir la línea que ahora se le quita al Vara de Rey. Los padres de este colegio son conscientes de que para la escolarización de 2024 sólo se ofertará una unidad de Infantil, debido a la reducción en el número de solicitudes de primera opción que ha recibido este centro público (causa directa de la crisis de natalidad), pero se oponen a que esta reducción se haga en el presente proceso, cuando en marzo se contaba con dos líneas. No es la primera vez que ocurre, puesto que esta pérdida en mitad de este trámite ya se produjo años anteriores en otras escuelas. Además, consideran que debe aprovecharse el descenso de la población infantil para reducir el número de alumnos en las aulas (ratio) y lograr, así, una educación "de mayor calidad".

El sorteo de este lunes

Este lunes, precisamente, se celebra el sorteo de desempate entre los alumnos igualados en puntuación tras aplicarse el baremo de escolarización en los colegios donde hay más demanda que oferta. Será a las 13:30 en Torretriana, sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. A partir de entonces, todos los centros elaborarán la lista definitiva de alumnos que han logrado plaza, que habrá de publicarse el martes 16 de mayo. Diez días después, el 26 de mayo, será oficial la reubicación de los alumnos en aquellos colegios que no han sido elegidos como primera opción, como es el caso del Vara del Rey para muchas familias de Los Remedios.

La AMPA de este colegio ha convocado este lunes, a las 12:00, una protesta para exigir a la Junta de Andalucía que devuelva al centro público la línea suprimida y que la pueda mantener, al menos, hasta que concluya el actual proceso de escolarización, con las reubicaciones de los alumnos.