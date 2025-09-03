Talleres socioculturales en el Distrito Casco Antiguo: plazos de inscripción y listado completo de la oferta
Los interesados en acudir a los talleres socioculturales 2025-2026 deberán presentar su solicitud de preinscripción durante este mes de septiembre
El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado la oferta de los talleres socioculturales 2025-2026 en los diferentes distritos de la ciudad. Los interesados podrán presentar su solicitud a través de un formulario en la web municipal, o bien de forma presencial en las sedes de Distrito, desde el próximo martes 9 de septiembre a las 9:00 hasta el 19 de septiembre a las 23:59 horas.
En el caso del Casco Antiguo, se ofertan un total de 145 talleres, 132 presenciales y 13 online, de temáticas tan variadas como deporte, idiomas o danza. A continuación, te detallamos cuáles son los requisitos y las fases del proceso de admisión, así como el listado completo de talleres.
¿Cómo inscribirse en los talleres socioculturales de Sevilla?
Podrán acceder a los talleres socioculturales todas las personas empadronadas en el municipio de Sevilla. Se permitirá la inscripción a aquellos talleres de personas empadronadas en otros Distritos, pero en la adjudicación del sorteo, tendrán preferencia los empadronados en el Distrito que oferta el taller. Asimismo, los menores de edad solo podrán inscribirse en los talleres específicamente diseñados para ellos, previa autorización de un adulto responsable.
Los interesados podrán solicitar la inscripción en un máximo de tres talleres. El procedimiento consta de las siguientes fases:
- Preinscripción, de forma telemática o presencial (calle Crédito, 11), del 9 al 19 de septiembre.
- Sorteo público. Se asingará un número por orden alfabético. El 29 de septiembre se sorteará el número inicial para la adjudicación de plaza en los talleres.
- Adminisión y matrícula. Se publicarán las listas de admitidos y de espera en la web municipal y el tablón de anuncios del Distrito. Los solicitantes podrán formalizar su matrícula del 9 al 22 de octubre, para lo que deberán acreditar el pago de la cuota exigida.
Para más información, contacta con el Servicio de Atención Ciudadana 010 en el 955 010 010 o escribe vía Whatsapp al (+34) 628 78 34 94.
Lista de talleres socioculturales en el Casco Antiguo
1. ADIESTRAMIENTO CANINO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Jardines del Valle
2. AQUAPILATES (GRUPO I)
- Días: Miércoles-Jueves
- Horario: 8.30 - 10:00
- Lugar: CD Fundición
3. AQUAPILATES (GRUPO II)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 13:30 - 15:00
- Lugar: CD Fundición
4. AUTOMAQUILLAJE
- Días: Martes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: AAVV Estación de Córdoba
5. BAILES DE SALÓN (TANGO)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 19:30 - 21:00
- Lugar: AAVV Puerta Carmona
6. BAILES DE SALÓN
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: CD Mendigorría
7. BAILES LATINOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 20:30 - 22:00
- Lugar: CD Mendigorría
8. BELENISMO
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Hdad de Montserrat
9. BISUTERÍA Y TOCADOS
- Días: Miércoles
- Horario: 9:00 - 12:00
- Lugar: CC San Julián
10. BORDADOS DE MANTÓN (GRUPO I)
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: AAVV Puerta Carmona
11. BORDADOS DE MANTÓN (GRUPO II)
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Sirenas
12. CANTE FLAMENCO Y COMPÁS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CD Mendigorría
13. CERÁMICA
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Hdad de la Divina Pastora
14. CERÁMICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Asoc. Tandem
15. CINE (GRUPO I)
- Días: Martes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC San Julián
16. CINE (GRUPO II)
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: IES San Isidoro
17. COCINA HOLÍSTICA
- Días: Jueves
- Horario: 18:00 - 21:00
- Lugar: CC San Julián
18. COCINA INTERNACIONAL
- Días: Jueves
- Horario: 9:00 - 12:00
- Lugar: Fundación MAS
19. COCINA TRADICIONAL I
- Días: Lunes
- Horario: 9:00 - 12:00
- Lugar: Fundación MAS
20. COCINA TRADICIONAL II
- Días: Martes
- Horario: 9:00 - 12:00
- Lugar: Fundación MAS
21. COCINA TRADICIONAL III
- Días: Viernes
- Horario: 9.00 - 12:00
- Lugar: Fundación MAS
22. CONOCER SEVILLA IX
- Días: Jueves-viernes
- Horario: 10:00 - 11:30
23. CONOCER SEVILLA I
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
24. CONOCER SEVILLA II
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17.00 - 18.30
25. CONOCER SEVILLA III
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11.30 - 13:00
26. CONOCER SEVILLA IV
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
27. CONOCER SEVILLA V
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:30 - 13:00
28. CONOCER SEVILLA VI
- Días: Jueves-Viernes
- Horario: 11:30 - 13:00
29. CONOCER SEVILLA VII
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
30. CONOCER SEVILLA VIII
- Días: Martes y jueves
- Horario: 9:30 - 11:00
31. CONOCER SEVILLA X
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
32. CORTE Y CONFECCIÓN (GRUPO I)
- Días: Jueves
- Horario: 9:00 - 12:00
- Lugar: Hdad de la Hiniesta
33. CORTE Y CONFECCIÓN (GRUPO II)
- Días: Miércoles
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC San Julián
34. DANZA ORIENTAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 19:30 - 21:00
- Lugar: CD Mendigorría
35. DANZA ORIENTAL PARA MAYORES
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: CD Mendigorría
36. DIBUJO ARTÍSTICO
- Días: Lunes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC San Julián
37. DISEÑO DE INTERIORES
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Sirenas
38. ENCAJE BOLILLOS
- Días: Lunes
- Horario: 9:30 - 12:30
- Lugar: CD Mendigorría
39. ESCRITURA CREATIVA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CD Mendigorría
40. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA (GRUPO I)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC San Julián
41. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA (GRUPO II)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: CC Las Sirenas
42. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA (GRUPO III)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 12:00 - 13:30
- Lugar: CC Las Sirenas
43. EXPRESIÓN CORPORAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
- Días: Miércoles
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Asoc. Tandem
44. FLAMENCO AVANZADO (GRUPO I)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 19:00-20:30
- Lugar: CD Mendigorría
45. FLAMENCO INICIACIÓN (GRUPO I)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 12:00-13:30
- Lugar: CD Mendigorría
46. FLAMENCO AVANZADO (GRUPO II)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 19: 00 - 20:30
- Lugar: CD Mendigorría
47. FLAMENCO INICIACIÓN (GRUPO II)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: CD Mendigorría
48. FLECOS DE MANTÓN (GRUPO I)
- Días: Jueves
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: AAVV Estación de Córdoba
49. FLECOS DE MANTÓN (GRUPO II)
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Hdad de la Hiniesta
50. FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADO
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CPA Viejos
51. FOTOGRAFÍA DIGITAL INICIACIÓN (GRUPO II)
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC San Julián
52. FOTOGRAFÍA DIGITAL INICIACIÓN (GRUPO I)
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC San Julián
53. FRANCÉS INICIACIÓN
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:45 - 20:15
- Lugar: Fundación MAS
54. GANCHILLO
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC San Julián
55. GIMNASIA NATURAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 20:00 - 21:30
- Lugar: CC San Julián
56. GIMNASIA ACUÁTICA MAYORES (I)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 12:00 - 13:30
- Lugar: CD Fundición
57. GIMNASIA ACUÁTICA MAYORES (II)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 12:30 - 14:00
- Lugar: CD Fundición
58. GIMNASIA TERAPEÚTICA Y FIBROMIALGÍA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: CD Mendigorría
59. GUITARRA AVANZADA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: CD Mendigorría
60. GUITARRA INICIACIÓN
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: CD Mendigorría
61. HISTORIA DE LA CERÁMICA ARTÍSTICA SEVILLANA
- Días: Martes-Miércoles
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: Hdad de la Cena
62. HISTORIA DEL ARTE Y LA MÚSICA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Las Sirenas
63. INFORMÁTICA INICIACIÓN (GRUPO I)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC San Julián
64. INFORMÁTICA INICIACIÓN (GRUPO II)
- Días: Martes-Miércoles
- Horario: 9:30 - 11:00
- Lugar: CC San Julián
65. INFORMÁTICA AVANZADA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC San Julián
66. INFORMÁTICA INTERMEDIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC San Julián
67. INGLÉS AVANZADO (GRUPO I)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 12:00 - 13:30
- Lugar: CD Mendigorría
68. INGLÉS AVANZADO (GRUPO II)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Hdad. de la Soledad
69. INGLÉS INICIACIÓN (GRUPO I)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: CD Mendigorría
70. INGLÉS INICIACIÓN (GRUPO II)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Hdad. de la Soledad
71. INGLÉS INTERMEDIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 19:30 - 21:00
- Lugar: Hdad de los Gitanos
72. INICIACIÓN AL PUNTO Y CROCHET
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: AAVV Estación de Córdoba
73. INTERNET
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:00 - 12:30
- Lugar: CC San Julián
74. ITALIANO INICIACIÓN
- Días: Martes y jueves
- Horario: 9:00 - 10:30
- Lugar: CC Las Sirenas
75. ITALIANO INTERMEDIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: CC Las Sirenas
76. JARDINERÍA Y FLORISTERÍA (GRUPO I)
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: AAVV Puerta Carmona
77. JARDINERÍA Y FLORISTERÍA (GRUPO II)
- Días: Miércoles
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: AAVV Puerta Carmona
78. LENGUAJE DE SIGNOS INICIACIÓN
- Días: Lunes
- Horario: 18:30-21:30
- Lugar: CC San Julián
79. LENGUAJE DE SIGNOS INTERMEDIO
- Días: Miércoles
- Horario: 18:30-21:30
- Lugar: CC San Julián
80. LENGUAJE DE SIGNOS PARA MAYORES
- Días: Lunes y viernes
- Horario: 11:00-12:30
- Lugar: CC San Julián
81. MANUALIDADES
- Días: Miércoles
- Horario: 10:30-13:30
- Lugar: CD Mendigorría
82. MISTERIOS Y LEYENDAS (GRUPO I)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:30-13:00
- Lugar: Hdad de los Gitanos
83. MISTERIOS Y LEYENDAS (GRUPO II)
- Días: Lunes y martes
- Horario: 18:00 -19:30
- Lugar: Hdad. Monserrat
84. MODELADO EN BARRO
- Días: Martes
- Horario: 10:00-13:00
- Lugar: Local del Distrito
85. MÓVILES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO I)
- Días: Lunes y viernes
- Horario: 9:30-11:00
- Lugar: CC San Julián
86. MÓVILES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO II)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:00-12:30
- Lugar: CC San Julián
87. MOVILIDAD PARA MAYORES (GRUPO I)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: CC Las Sirenas
88. MOVILIDAD PARA MAYORES (GRUPO II)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:30-12:00
- Lugar: CC Las Sirenas
89. PATRONAJE Y TRAJES DE FLAMENCA (GRUPO II)
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Hdad de la Hiniesta
90. PATRONAJE Y TRAJES DE FLAMENCA (GRUPO I)
- Días: Jueves
- Horario: 16:30-19:30
- Lugar: CC San Julián
91. PILATES (GRUPO II)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Las Sirenas
92. PILATES (GRUPO I)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:30 - 12:00
- Lugar: CC Las Sirenas
93. PILATES (GRUPO III)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 12:00 - 13:30
- Lugar: CC Las Sirenas
94. PINTURA A LA ACUARELA AVANZADA
- Días: Jueves
- Horario: 9:00 - 12:00
- Lugar: CC Las Sirenas
95. PINTURA A LA ACUARELA INICIACIÓN
- Días: Lunes
- Horario: 9:00 - 12:00
- Lugar: CC Las Sirenas
96. PINTURA AL ÓLEO AVANZADA
- Días: Martes
- Horario: 9:30 - 12:30
- Lugar: CC Las Sirenas
97. PINTURA AL ÓLEO INICIACIÓN (GRUPO I)
- Días: Lunes
- Horario: 9:00 - 12:00
- Lugar: CC San Julián
98. PINTURA AL ÓLEO INICIACIÓN (GRUPO III)
- Días: Jueves
- Horario: 12:00-15:00
- Lugar: CC Las Sirenas
99. PINTURA AL ÓLEO INICIACIÓN (GRUPO II)
- Días: Lunes
- Horario: 16:00-19:00
- Lugar: CC San Julián
100. PINTURA EN TELA Y ABÁNICO
- Días: Martes
- Horario: 17:00-20:00
- Lugar: Hdad de los Gitanos
101. REPOSTERÍA
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00-13:00
- Lugar: CC San Julián
102. RESTAURACIÓN DE MUEBLES
- Días: Martes
- Horario: 17:00-20:00
- Lugar: Local del Distrito
103. RUTA DE LA SEVILLA SOSTENIBLE
- Días: Viernes
- Horario: 10:00-13:00
104. SEVILLA, VIDA CON HISTORIAS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00-18:30
- Lugar: IES San Isidoro
105. SEVILLA Y LA HISTORIA DE SUS CALLES (GRUPO I)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:00-12:30
- Lugar: Hdad de los Gitanos
106. SEVILLA Y LA HISTORIA DE SUS CALLES (GRUPO II)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30-20:00
- Lugar: IES San Isidoro
107. SEVILLA, Y EL ARTE DE LA PINTURA: EL AÑO VELAZQUEZ
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Las Sirenas
108. SEVILLA: DE LA ILUSTRACIÓN A 1929
- Días: Martes y miércoles
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: Hdad de la Cena
109. SEVILLANAS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Peña Los 25
110. SEVILLANAS Y CASTAÑUELAS. Grupo I
- Días: Martes y jueves
- 10:30 - 12:00
- Lugar: CD Mendigorría
111. SEVILLANAS Y CASTAÑUELAS. Grupo II
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Peña Los 25
112. SEVILLANAS AVANZADAS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 12:00 - 13:30
- Lugar: CD Mendigorría
113. SEVILLANAS INICIACIÓN
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:30-12:00
- Lugar: CD Mendigorría
114. TAICHÍ (GRUPO I)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 09:00-10:30
- Lugar: CC Las Sirenas
115. TAICHÍ (GRUPO II)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30-20:00
- Lugar: CC Las Sirenas
116. TEATRO AVANZADO
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: IES San Isidoro
117. TEATRO INICIACIÓN
- Días: Lunes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: CC San Julián
118. TÉCNICAS DE PINTURA
- Días: Miércoles
- Horario: 18:30 - 21:30
- Lugar: CC San Julián
119. VIDRIERAS
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Hdad Divina Pastora
120. YOGA AVANZADO (GRUPO I)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: CC Las Sirenas
121. YOGA AVANZADO (GRUPO II)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 20:00 - 21:30
- Lugar: CC Las Sirenas
122. YOGA INICIACIÓN (GRUPO I)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:00 - 12:30
- Lugar: CC San Julián
123. YOGA INICIACIÓN (GRUPO II)
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20.00
- Lugar: CC Las Sirenas
124. YOGA INTERMEDIO (GRUPO II)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:00 - 12.30
- Lugar: CC San Julián
125. YOGA PARA MAYORES
- Días: Martes y jueves
- Horario: 9:30 - 11.00
- Lugar: CC San Julián
126. ZUMBA
- Días: Lunes y jueves
- Horario: 8.30 - 10:00
- Lugar: CC Las Sirenas
Talleres infantiles
127. COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS (7-11 AÑOS)
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Fundación MAS
128. CREACIÓN ARTÍSTICA BENJAMIN (7-11 AÑOS)
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Local del Distrito
129. INGLÉS (7-11 AÑOS)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: Hdad de los Gitanos
130. REPOSTERÍA (7-11 AÑOS)
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC San Julián
131. SEVILLANA (7-11 AÑOS)
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:00-17:30
- Lugar: CD Mendigorría
132. DIBUJO (12-16 AÑOS)
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Las Sirenas
Talleres online
133. AUTOCAD 2020 3D
134. EMPRENDER UN NEGOCIO
135. EXCEL 2010
136. FORMADOR DE FORMADORES
137. WINDOWS 10 Y GOOGLE DRIVE
138. INGLÉS B1
139. INGLÉS B2
140. NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO
141. PHOTOSHOP C.S.6
142. REDES SOCIALES
143. COACHING - DESARROLLO PROFESIONAL ESTRATÉGICO
144. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DEL ACOSO
145. PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS
