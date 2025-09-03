Talleres socioculturales en el Distrito Casco Antiguo: plazos de inscripción y listado completo de la oferta

SALUD
Los interesados en acudir a los talleres socioculturales 2025-2026 deberán presentar su solicitud de preinscripción durante este mes de septiembre

La oferta incluye talleres de cocina.

El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado la oferta de los talleres socioculturales 2025-2026 en los diferentes distritos de la ciudad. Los interesados podrán presentar su solicitud a través de un formulario en la web municipal, o bien de forma presencial en las sedes de Distrito, desde el próximo martes 9 de septiembre a las 9:00 hasta el 19 de septiembre a las 23:59 horas.

En el caso del Casco Antiguo, se ofertan un total de 145 talleres, 132 presenciales y 13 online, de temáticas tan variadas como deporte, idiomas o danza. A continuación, te detallamos cuáles son los requisitos y las fases del proceso de admisión, así como el listado completo de talleres.

¿Cómo inscribirse en los talleres socioculturales de Sevilla?

Podrán acceder a los talleres socioculturales todas las personas empadronadas en el municipio de Sevilla. Se permitirá la inscripción a aquellos talleres de personas empadronadas en otros Distritos, pero en la adjudicación del sorteo, tendrán preferencia los empadronados en el Distrito que oferta el taller. Asimismo, los menores de edad solo podrán inscribirse en los talleres específicamente diseñados para ellos, previa autorización de un adulto responsable.

Los interesados podrán solicitar la inscripción en un máximo de tres talleres. El procedimiento consta de las siguientes fases:

  1. Preinscripción, de forma telemática o presencial (calle Crédito, 11), del 9 al 19 de septiembre.
  2. Sorteo público. Se asingará un número por orden alfabético. El 29 de septiembre se sorteará el número inicial para la adjudicación de plaza en los talleres.
  3. Adminisión y matrícula. Se publicarán las listas de admitidos y de espera en la web municipal y el tablón de anuncios del Distrito. Los solicitantes podrán formalizar su matrícula del 9 al 22 de octubre, para lo que deberán acreditar el pago de la cuota exigida.

Para más información, contacta con el Servicio de Atención Ciudadana 010 en el 955 010 010 o escribe vía Whatsapp al (+34) 628 78 34 94.

Lista de talleres socioculturales en el Casco Antiguo

1. ADIESTRAMIENTO CANINO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Jardines del Valle

2. AQUAPILATES (GRUPO I)

  • Días: Miércoles-Jueves
  • Horario: 8.30 - 10:00
  • Lugar: CD Fundición

3. AQUAPILATES (GRUPO II)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 13:30 - 15:00
  • Lugar: CD Fundición

4. AUTOMAQUILLAJE

  • Días: Martes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: AAVV Estación de Córdoba

5. BAILES DE SALÓN (TANGO)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 19:30 - 21:00
  • Lugar: AAVV Puerta Carmona

6. BAILES DE SALÓN

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: CD Mendigorría

7. BAILES LATINOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 20:30 - 22:00
  • Lugar: CD Mendigorría

8. BELENISMO

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Hdad de Montserrat

9. BISUTERÍA Y TOCADOS

  • Días: Miércoles
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: CC San Julián

10. BORDADOS DE MANTÓN (GRUPO I)

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: AAVV Puerta Carmona

11. BORDADOS DE MANTÓN (GRUPO II)

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

12. CANTE FLAMENCO Y COMPÁS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CD Mendigorría

13. CERÁMICA

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Hdad de la Divina Pastora

14. CERÁMICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Asoc. Tandem

15. CINE (GRUPO I)

  • Días: Martes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC San Julián

16. CINE (GRUPO II)

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: IES San Isidoro

17. COCINA HOLÍSTICA

  • Días: Jueves
  • Horario: 18:00 - 21:00
  • Lugar: CC San Julián

18. COCINA INTERNACIONAL

  • Días: Jueves
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: Fundación MAS

19. COCINA TRADICIONAL I

  • Días: Lunes
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: Fundación MAS

20. COCINA TRADICIONAL II

  • Días: Martes
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: Fundación MAS

21. COCINA TRADICIONAL III

  • Días: Viernes
  • Horario: 9.00 - 12:00
  • Lugar: Fundación MAS

22. CONOCER SEVILLA IX

  • Días: Jueves-viernes
  • Horario: 10:00 - 11:30

23. CONOCER SEVILLA I

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30

24. CONOCER SEVILLA II

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17.00 - 18.30

25. CONOCER SEVILLA III

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11.30 - 13:00

26. CONOCER SEVILLA IV

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30

27. CONOCER SEVILLA V

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:30 - 13:00

28. CONOCER SEVILLA VI

  • Días: Jueves-Viernes
  • Horario: 11:30 - 13:00

29. CONOCER SEVILLA VII

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30

30. CONOCER SEVILLA VIII

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 9:30 - 11:00

31. CONOCER SEVILLA X

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00

32. CORTE Y CONFECCIÓN (GRUPO I)

  • Días: Jueves
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: Hdad de la Hiniesta

33. CORTE Y CONFECCIÓN (GRUPO II)

  • Días: Miércoles
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC San Julián

34. DANZA ORIENTAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 19:30 - 21:00
  • Lugar: CD Mendigorría

35. DANZA ORIENTAL PARA MAYORES

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: CD Mendigorría

36. DIBUJO ARTÍSTICO

  • Días: Lunes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC San Julián

37. DISEÑO DE INTERIORES

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

38. ENCAJE BOLILLOS

  • Días: Lunes
  • Horario: 9:30 - 12:30
  • Lugar: CD Mendigorría

39. ESCRITURA CREATIVA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CD Mendigorría

40. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA (GRUPO I)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC San Julián

41. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA (GRUPO II)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

42. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA (GRUPO III)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: CC Las Sirenas

43. EXPRESIÓN CORPORAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Asoc. Tandem

44. FLAMENCO AVANZADO (GRUPO I)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 19:00-20:30
  • Lugar: CD Mendigorría

45. FLAMENCO INICIACIÓN (GRUPO I)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:00-13:30
  • Lugar: CD Mendigorría

46. FLAMENCO AVANZADO (GRUPO II)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 19: 00 - 20:30
  • Lugar: CD Mendigorría

47. FLAMENCO INICIACIÓN (GRUPO II)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: CD Mendigorría

48. FLECOS DE MANTÓN (GRUPO I)

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: AAVV Estación de Córdoba

49. FLECOS DE MANTÓN (GRUPO II)

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Hdad de la Hiniesta

50. FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADO

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CPA Viejos

51. FOTOGRAFÍA DIGITAL INICIACIÓN (GRUPO II)

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC San Julián

52. FOTOGRAFÍA DIGITAL INICIACIÓN (GRUPO I)

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC San Julián

53. FRANCÉS INICIACIÓN

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:45 - 20:15
  • Lugar: Fundación MAS

54. GANCHILLO

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC San Julián

55. GIMNASIA NATURAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: CC San Julián

56. GIMNASIA ACUÁTICA MAYORES (I)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: CD Fundición

57. GIMNASIA ACUÁTICA MAYORES (II)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CD Fundición

58. GIMNASIA TERAPEÚTICA Y FIBROMIALGÍA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: CD Mendigorría

59. GUITARRA AVANZADA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: CD Mendigorría

60. GUITARRA INICIACIÓN

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: CD Mendigorría

61. HISTORIA DE LA CERÁMICA ARTÍSTICA SEVILLANA

  • Días: Martes-Miércoles
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: Hdad de la Cena

62. HISTORIA DEL ARTE Y LA MÚSICA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Las Sirenas

63. INFORMÁTICA INICIACIÓN (GRUPO I)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC San Julián

64. INFORMÁTICA INICIACIÓN (GRUPO II)

  • Días: Martes-Miércoles
  • Horario: 9:30 - 11:00
  • Lugar: CC San Julián

65. INFORMÁTICA AVANZADA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC San Julián

66. INFORMÁTICA INTERMEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC San Julián

67. INGLÉS AVANZADO (GRUPO I)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: CD Mendigorría

68. INGLÉS AVANZADO (GRUPO II)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Hdad. de la Soledad

69. INGLÉS INICIACIÓN (GRUPO I)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CD Mendigorría

70. INGLÉS INICIACIÓN (GRUPO II)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Hdad. de la Soledad

71. INGLÉS INTERMEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 19:30 - 21:00
  • Lugar: Hdad de los Gitanos

72. INICIACIÓN AL PUNTO Y CROCHET

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: AAVV Estación de Córdoba

73. INTERNET

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:00 - 12:30
  • Lugar: CC San Julián

74. ITALIANO INICIACIÓN

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 9:00 - 10:30
  • Lugar: CC Las Sirenas

75. ITALIANO INTERMEDIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

76. JARDINERÍA Y FLORISTERÍA (GRUPO I)

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: AAVV Puerta Carmona

77. JARDINERÍA Y FLORISTERÍA (GRUPO II)

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: AAVV Puerta Carmona

78. LENGUAJE DE SIGNOS INICIACIÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 18:30-21:30
  • Lugar: CC San Julián

79. LENGUAJE DE SIGNOS INTERMEDIO

  • Días: Miércoles
  • Horario: 18:30-21:30
  • Lugar: CC San Julián

80. LENGUAJE DE SIGNOS PARA MAYORES

  • Días: Lunes y viernes
  • Horario: 11:00-12:30
  • Lugar: CC San Julián

81. MANUALIDADES

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:30-13:30
  • Lugar: CD Mendigorría

82. MISTERIOS Y LEYENDAS (GRUPO I)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:30-13:00
  • Lugar: Hdad de los Gitanos

83. MISTERIOS Y LEYENDAS (GRUPO II)

  • Días: Lunes y martes
  • Horario: 18:00 -19:30
  • Lugar: Hdad. Monserrat

84. MODELADO EN BARRO

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00-13:00
  • Lugar: Local del Distrito

85. MÓVILES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO I)

  • Días: Lunes y viernes
  • Horario: 9:30-11:00
  • Lugar: CC San Julián

86. MÓVILES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO II)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:00-12:30
  • Lugar: CC San Julián

87. MOVILIDAD PARA MAYORES (GRUPO I)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

88. MOVILIDAD PARA MAYORES (GRUPO II)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30-12:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

89. PATRONAJE Y TRAJES DE FLAMENCA (GRUPO II)

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Hdad de la Hiniesta

90. PATRONAJE Y TRAJES DE FLAMENCA (GRUPO I)

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:30-19:30
  • Lugar: CC San Julián

91. PILATES (GRUPO II)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Las Sirenas

92. PILATES (GRUPO I)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

93. PILATES (GRUPO III)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: CC Las Sirenas

94. PINTURA A LA ACUARELA AVANZADA

  • Días: Jueves
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

95. PINTURA A LA ACUARELA INICIACIÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

96. PINTURA AL ÓLEO AVANZADA

  • Días: Martes
  • Horario: 9:30 - 12:30
  • Lugar: CC Las Sirenas

97. PINTURA AL ÓLEO INICIACIÓN (GRUPO I)

  • Días: Lunes
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: CC San Julián

98. PINTURA AL ÓLEO INICIACIÓN (GRUPO III)

  • Días: Jueves
  • Horario: 12:00-15:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

99. PINTURA AL ÓLEO INICIACIÓN (GRUPO II)

  • Días: Lunes
  • Horario: 16:00-19:00
  • Lugar: CC San Julián

100. PINTURA EN TELA Y ABÁNICO

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00-20:00
  • Lugar: Hdad de los Gitanos

101. REPOSTERÍA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00-13:00
  • Lugar: CC San Julián

102. RESTAURACIÓN DE MUEBLES

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00-20:00
  • Lugar: Local del Distrito

103. RUTA DE LA SEVILLA SOSTENIBLE

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00-13:00

104. SEVILLA, VIDA CON HISTORIAS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00-18:30
  • Lugar: IES San Isidoro

105. SEVILLA Y LA HISTORIA DE SUS CALLES (GRUPO I)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:00-12:30
  • Lugar: Hdad de los Gitanos

106. SEVILLA Y LA HISTORIA DE SUS CALLES (GRUPO II)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30-20:00
  • Lugar: IES San Isidoro

107. SEVILLA, Y EL ARTE DE LA PINTURA: EL AÑO VELAZQUEZ

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

108. SEVILLA: DE LA ILUSTRACIÓN A 1929

  • Días: Martes y miércoles
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: Hdad de la Cena

109. SEVILLANAS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Peña Los 25

110. SEVILLANAS Y CASTAÑUELAS. Grupo I

  • Días: Martes y jueves
  • 10:30 - 12:00
  • Lugar: CD Mendigorría

111. SEVILLANAS Y CASTAÑUELAS. Grupo II

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Peña Los 25

112. SEVILLANAS AVANZADAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: CD Mendigorría

113. SEVILLANAS INICIACIÓN

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30-12:00
  • Lugar: CD Mendigorría

114. TAICHÍ (GRUPO I)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 09:00-10:30
  • Lugar: CC Las Sirenas

115. TAICHÍ (GRUPO II)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30-20:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

116. TEATRO AVANZADO

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: IES San Isidoro

117. TEATRO INICIACIÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: CC San Julián

118. TÉCNICAS DE PINTURA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 18:30 - 21:30
  • Lugar: CC San Julián

119. VIDRIERAS

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Hdad Divina Pastora

120. YOGA AVANZADO (GRUPO I)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

121. YOGA AVANZADO (GRUPO II)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: CC Las Sirenas

122. YOGA INICIACIÓN (GRUPO I)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:00 - 12:30
  • Lugar: CC San Julián

123. YOGA INICIACIÓN (GRUPO II)

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20.00
  • Lugar: CC Las Sirenas

124. YOGA INTERMEDIO (GRUPO II)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:00 - 12.30
  • Lugar: CC San Julián

125. YOGA PARA MAYORES

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 9:30 - 11.00
  • Lugar: CC San Julián

126. ZUMBA

  • Días: Lunes y jueves
  • Horario: 8.30 - 10:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

Talleres infantiles

127. COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS (7-11 AÑOS)

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Fundación MAS

128. CREACIÓN ARTÍSTICA BENJAMIN (7-11 AÑOS)

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Local del Distrito

129. INGLÉS (7-11 AÑOS)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: Hdad de los Gitanos

130. REPOSTERÍA (7-11 AÑOS)

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC San Julián

131. SEVILLANA (7-11 AÑOS)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:00-17:30
  • Lugar: CD Mendigorría

132. DIBUJO (12-16 AÑOS)

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Las Sirenas

Talleres online

133. AUTOCAD 2020 3D

134. EMPRENDER UN NEGOCIO

135. EXCEL 2010

136. FORMADOR DE FORMADORES

137. WINDOWS 10 Y GOOGLE DRIVE

138. INGLÉS B1

139. INGLÉS B2

140. NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO

141. PHOTOSHOP C.S.6

142. REDES SOCIALES

143. COACHING - DESARROLLO PROFESIONAL ESTRATÉGICO

144. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DEL ACOSO

145. PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS

