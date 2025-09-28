El teléfono de atención a las mujeres en Sevilla registra un 21% más de llamadas este verano

El servicio telefónico andaluz de atención a mujeres ha experimentado un notable incremento de actividad en la provincia de Sevilla durante los meses estivales. El teléfono gratuito 900 200 999 gestionado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha recibido más de 2.000 llamadas durante julio y agosto de 2025, lo que representa una media de 34 avisos diarios, un 21% superior a la registrada en el primer semestre del año, cuando se atendían 28 llamadas al día.

Se trata de una estadística relaciona de algún modo los datos de un reciente informe del ministerio de Igualdad que pone de manifiesto que el verano concentra un tercio de todos los asesinatos machistas del año.

Se trata de unos datos que se dan a conocer en una mañana en la que Sevilla ha sumado una víctima más por violencia machista: una mujer ha sido degollada por su pareja en Sevilla Este en plena vía pública en la noche del sábado. Se trata de la segunda mujer aseinada a manos de su pareja o ex pareja en Sevilla capital en lo que va de 2025.

Andalucía, hasta la fecha, es la comunidad autonóma con más expedientes activos por violencia machista del país.

Esta línea de ayuda, que funciona ininterrumpidamente las 24 horas durante todo el año y ofrece atención en 72 idiomas diferentes, se ha visto impulsada por la campaña "¡Llévatelo siempre contigo!".

En la provincia sevillana, una treintena de ayuntamientos se han sumado a la promoción del servicio, incluyendo localidades como Tomares, Cazalla de la Sierra, Arahal y la propia capital hispalense, donde el número ha sido visible en las Setas de la Encarnación y los autobuses municipales; si bien menos de la mitad de los municipios sevillanos están adheridos al programa Viogén.

Violencia machista y sexual

Especialmente preocupante resulta el aumento de consultas relacionadas con violencia machista, que han pasado de representar el 68,3% del total durante el primer semestre a un 75,9% en el periodo estival, lo que supone un incremento de siete puntos porcentuales. La mayoría de estas consultas corresponden a violencia ejercida en el ámbito de la pareja o ex pareja, seguidas por casos de violencia sexual.

Asesoramiento y protección

El servicio telefónico no se limita a proporcionar información y asesoramiento, sino que también gestiona intervenciones directas en situaciones críticas. Durante julio y agosto, se han tramitado 34 acogimientos de mujeres en recursos de protección en la provincia sevillana, siendo agosto el mes con mayor actividad al registrar 19 casos. Esta función es posible gracias a la conexión permanente del teléfono 900 200 999 con el servicio de Emergencias 112, lo que permite activar inmediatamente todos los recursos necesarios para proteger a las víctimas.

El teléfono andaluz de atención a mujeres ofrece un amplio abanico de prestaciones más allá de la respuesta a emergencias. Entre sus servicios destacan la información sobre programas y recursos disponibles para las mujeres en Andalucía, el asesoramiento jurídico especializado para víctimas de violencia de género, la canalización de denuncias por discriminación en sus distintas modalidades y la atención inmediata contra la violencia sexual con derivación a centros especializados abiertos 24 horas.

Asimismo, proporciona orientación en materia de formación y coeducación, así como asesoramiento a empresas sobre igualdad en el ámbito laboral. En el conjunto de Andalucía, el servicio ha atendido un total de 8.737 llamadas durante julio y agosto de 2025, lo que representa un incremento del 28% respecto a periodos anteriores, confirmando la tendencia al alza en el uso de este recurso esencial para la protección de las mujeres.