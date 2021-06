El teletrabajo dispara delitos penales producidos a través de Internet

Si bien los delitos cibernéticos ya estaban a la orden del día antes de que la pandemia paralizara nuestras vidas, este tipo de robo ha alcanzado su punto álgido coincidiendo con el teletrabajo y el resto de prácticas que el confinamiento trajo consigo, tales como comprar a través de internet o llevar a cabo transacciones bancarias sin necesidad de moverse de casa.

De acuerdo con Luis Chabaneix, socio fundador del despacho Chabaneix Abogados Penalistas, “nos estamos adaptando a una sociedad con cada vez más interacciones económicas, y estas fomentan la perpetración de delitos tipo fraude”. Por ello, rechaza la existencia de un letrado de derecho penal generalista y apuesta por un especialista con “conocimientos absolutos sobre el delito de blanqueo o de fraude fiscal”.

Realidad de la ciberdelincuencia en España

Si nos centramos en declaraciones de representantes de órganos como la UCO, podemos afirmar que la situación es cuando menos preocupante, ya que solo se resuelve el 5 % del total de casos de ciberdelincuencia que se producen dentro del territorio nacional. No obstante, afirman que hay una manera de hacerles frente. Al igual que sucede en las denuncias por desaparición, cada segundo es relevante para encontrar una solución cuanto antes al problema.

Que el desenlace resulte favorable para las víctimas o para los criminales depende en gran medida del tiempo que se tarde en comunicárselo a la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Juzgado mediante una denuncia o querella. De igual manera, es fundamental poner en conocimiento de la entidad bancaria la posible sustracción de identidad con el fin de que esta anule la tarjeta de crédito o la cuenta, y así reducir en la medida de lo posible la cantidad de dinero arrebatada.

Por último, pero no menos importante, se agradece la toma de capturas para poder probar ante un juez todos los hechos denunciados, así como prevenir al resto de la ciudadanía de esta realidad.

Por suerte o por desgracia, el hecho de que se estén popularizando ayuda a que tanto las autoridades como la Justicia vean ampliada su experiencia profesional y, por consiguiente, el porcentaje de casos resueltos aumente progresivamente. Asimismo, está en nuestras manos alertar a allegados para que sospechen de mensajes de texto que redirijan a otros links o no compren en un sitio web sin verificar.

Como ves, no todo está perdido. Cada vez son más los letrados que deciden centrar sus esfuerzos en una causa concreta con la intención de paliar los efectos de los delitos penales entre la sociedad española y que internet sea un lugar seguro para nuestros hijos y el resto de personas que queremos.