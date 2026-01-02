"Tiempo en familia es lo más bonito que se puede regalar": los sevillanos recuerdan el regalo de los Reyes Magos que nunca olvidarán

Quedan pocos días para que los Reyes Magos vuelvan a recorrer las calles de Sevilla cargados de ilusión. Con la noche del 5 de enero cada vez más cerca, Diario de Sevilla ha querido detenerse en la memoria de la ciudad y preguntar a sus vecinos cuál es el regalo de Reyes que más recuerdan, aquel que, por una razón u otra, sigue presente con el paso del tiempo.

Para algunos sevillanos, el recuerdo más especial no está ligado a un objeto concreto, sino a una experiencia compartida. "La verdad es que yo tengo una suerte con los Reyes increíble", relata una vecina. "Nos regalaron un viaje para irnos toda la familia y el tiempo en familia yo creo que es lo más bonito que se puede regalar".

También hay recuerdos sencillos que marcaron una infancia. Es el caso de un joven sevillano de 18 años que rememora con cariño un regalo modesto pero que desató en él una pasión futbolera. "Pues yo creo que lo mío fue unos calcetines", cuenta. "Unos calcetines del Sevilla, nuevos, y eso hizo que fuese muy fan del Sevilla. Me los ponía todos los días". Un detalle que terminó despertando una afición que hoy forma parte de su vida.

Juguetes, anécdotas y los regalos de toda una vida

La infancia deja espacio para historias llenas de humor y nostalgia. Uno de los testimonios recuerda el regalo que más ilusión le hizo: un cañón. "Con la mala suerte que le metí un bolazo a una de mis hermanas y mi madre se enfadó y metió el cañón en un altillo", relata entre risas.

Otros sevillanos miran atrás con emoción al recordar juguetes icónicos de su niñez. "Yo recuerdo cuando me regalaron los Reyes a la Nancy y era Nancy, pero de fiesta" explica una mujer, que aún conserva en la memoria el armarito y la ropa colgada en pequeñas perchas. Un recuerdo que transporta a otra época y a la ilusión intacta de abrir regalos la mañana del 6 de enero.

Pero no todos los regalos de Reyes vienen envueltos. Una madre sevillana recuerda que uno de los días más importantes de su vida coincidió con esta fecha tan señalada. "Un día de Reyes Magos, el día 6, una de mis hijas vino al mundo", explica emocionada. "La otra nació el día de la Inmaculada. Esos son nuestros mejores regalo".

A las puertas de una nueva noche mágica, los sevillanos coinciden que los regalos más recordados no siempre son los más caros, sino aquellos que dejan huella en la memoria y en el corazón. Porque, al final, la verdadera magia de los Reyes Magos sigue siendo compartir.