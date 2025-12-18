Tiempo en Sevilla para el fin de semana: la Aemet anuncia "un nuevo período de inestabilidad" y estos son los municipios que esperan más lluvia

Después de un comienzo de semana marcado por la lluvia en Andalucía, este jueves llega como una jornada de "transición entre depresión y depresión", según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Por lo tanto, apenas se esperan precipitaciones durante las próximas horas; si bien es verdad que, a partir del viernes 19 de diciembre, la situación vuelve a cambiar. En Sevilla, las previsiones apuntan a "chubascos ocasionales en la mitad occidental de la provincia" hacia el final del día.

En cualquier caso, hablamos de un fin de semana ligeramente inestable, sin avisos de la Aemet activos de momento en áreas del sur peninsular. Además, las temperaturas máximas se mantienen con pocos cambios, mientras que las mínimas experimentan un leve ascenso a partir del viernes. Este jueves, los termómetros oscilan entre los 4ºC - 6ºC y los 16ºC - 17ºC en localidades como Écija, Morón de la Frontera, Lebrija o Sevilla capital.

Tiempo en Sevilla para el fin de semana: zonas que más lluvia esperan

El viernes 19 de diciembre llega un nuevo frente a España, que traerá consigo precipitaciones y un notable descenso de las temperaturas en algunas zonas del país. Por ello, la Aemet ha advertido sobre los avisos naranjas que se extienden por la costa noroeste peninsular durante los próximos días. Sin embargo, la realidad en Andalucía es algo más liviana en lo que respecta a este fin de semana previo a Navidad. De acuerdo con la Agencia, el día comienza con "cielos muy nubosos" y no se descarta la presencia de "chubascos ocasionales en la mitad occidental de la provincia sevillana al final del día".

En concreto, localidades como Isla Mayor (95%), Burguillos (95%), Almadén de la Plata (95%), Constantina (90%) y Sevilla capital (90%) muestran una gran probabilidad de lluvia, acompañada de posibles tormentas desde el mediodía. No obstante, también podría llover en zonas como Écija o Estepa (100%) a lo largo de la jornada. Mientras tanto, las temperaturas mínimas van en ascenso, situándose en torno a los 7ºC en la capital hispalense o Lebrija.

Zonas de Sevilla en las que va a llover el viernes 19 de diciembre de 2025 / Aemet

Un nuevo frente atlántico trae más lluvia a Sevilla

El sábado 20 de diciembre la situación se mantiene, con precipitaciones que irán de débiles a moderadas extendiéndose de oeste a este a lo largo de todo el día. Como hemos visto, después de la estabilidad del jueves, "a partir del viernes comienza un nuevo período de inestabilidad con la llegada de sucesivas depresiones en altura que se irán descolgando paulatinamente", informa la Aemet. Por lo tanto, "entre el viernes y el domingo se producirán algunas precipitaciones y un descenso térmico en Andalucía".

En esta ocasión, las probabilidades de lluvia no serán tan altas en Sevilla capital (50%), Morón de la Frontera (65%), Isla Mayor (65%), Constantina (60%) o Alanís (55%); mientras que Écija (80%), Estepa (85%) o Lantejuela (70%) muestran una posibilidad más elevada. Por su parte, las temperaturas máximas vivirán un descenso, bajando hasta los 13ºC en Morón de la Frontera; mientras las mínimas se mantienen estables.

Finalmente, el domingo 21 de diciembre las precipitaciones se generalizan en la provincia con una mayor intensidad. Se alcanza entonces un 100% de probabilidades en Sevilla, Écija, Estepa, Osuna o Morón de la Frontera; con especial incidencia a partir de las 12:00 horas.