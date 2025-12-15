Jorge Rey advierte sobre la llegada de más lluvias y frío la semana antes de Navidad: "Esperamos acumulaciones notables y nevadas en puntos de alta montaña"

Después de que la borrasca Emilia haya dejado más de 120 litros de precipitaciones acumuladas por metro cuadrado en Almería, una nueva vaguada atlántica llega este lunes a Andalucía. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos amarillos para los próximos días en la región. Sin embargo, esta misma inestabilidad atmosférica se extiende por toda la Península Ibérica. "Como una plaga, así están los avisos rojos y naranjas en el Mediterráneo", indica Jorge Rey en su canal de YouTube, El Tiempo con JR.

El experto en el tradicional método de las cabañuelas ya había anunciado con anterioridad sus previsiones para la temporada navideña. Adevertía entonces sobre la llegada de "aire polar y humedad atlántica", justo antes de las esperadas fiestas. Ahora, se mantiene en el mismo pronóstico: "Llega una Navidad que dejará nevadas en los días previos. Algunos modelos ya reparten generosamente la cosa", afirma. Mientras tanto, los cielos tenderán a cubrirse durante la mitad de este lunes 15 de diciembre, con chubascos que se irán extendiendo de oeste a este.

Jorge Rey anuncia la llegada de nuevos frentes a España

"Es verdad que llegan tormentas por toda España, pero en forma de días de lluvia y no tanto de súper DANA", señala Jorge Rey sobre el panorama que se nos presenta esta semana. Así, durante la jornada de este lunes podemos esperar precipitaciones "bastante repartidas y menos probables en puntos de La Mancha o Castilla y León, así como en puntos del País Vasco". En el caso de Andalucía, la inestabilidad tenderá a generalizarse, con especial incidencia en las provincias de Huelva y Cádiz.

En palabras del joven aprendiz de meteorólogo, habrá "acumulaciones notables en toda la Península Ibérica; incluso también sobre las islas Canarias durante los próximos días". Además, "esperamos nevadas en puntos de alta montaña, que podrían llegar a sorprender en algunas ciudades como Ávila o Segovia; y en Marruecos". El martes 16 de diciembre, será un "día de muchas lluvias en partes del centro, del este y del norte, pero ojo, porque el miércoles ya van a menos", prosigue. El jueves 18, en cambio, vuelven a aparecer en zonas de Galicia, "con la llegada de un nuevo frente que el viernes se adentrará en puntos del centro peninsular", hasta llegar el sábado a Cataluña.

Previsión de frío a las puertas de Navidad

No obstante, será a partir del fin de semana, entre el 21 y el 22 de diciembre, cuando la posibilidad de nevadas se extienda a muchas de las provincias españolas. "Hablamos, por lo tanto, de una pedazo de borrasca que profundizará con aire y frío polar", informa Rey. "Esta borrasca llegará a través del Atlántico, después de haber afectado a puntos de Estados Unidos con bastante intensidad". La bajada de las temperaturas "será notable", abriendo así el camino hacia "ese posible temporal invernal que se podría presentar a las puertas de la Navidad".

El youtuber afirma que ahí no termina todo. "En un mes, en torno al 23 o 24 de enero, una sitiuación similar caerá sobre España con más fuerza". De manera que se avecina un tiempo cargado de inestabilidad, propio de esta época del año, que podría marcar el transcurso de los próximos meses. Mientras tanto, "el viento seguirá apretando estos días en zonas del oeste peninsular". Habrá que esperar para ver cómo avanzan las previsiones, pero Jorge Rey deja entrever un panorama frío, con nevadas y lluvias, a medida que se acercan las fiestas.