Tiempo en Sevilla: estos son los municipios que esperan lluvias el fin de semana

La segunda quincena de septiembre ha comenzado con unas temperaturas más altas de lo normal para esta época del año. Por ese motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos amarillos por calor en Andalucía. Sin embargo, las previsiones apuntan a un "significativo descenso térmico" a partir del sábado 20, que vendrá acompañado de posibles lluvias el fin de semana.

En el caso de Sevilla, la campiña se encuentra bajo aviso hasta el viernes, debido a unas máximas que podrían alcanzar localmente los 40ºC. Es el caso, por ejemplo, de Fuentes de Andalucía o Marchena. Ahora bien, "al paso de una vaguada durante el fin de semana, puede producirse algún chubasco especialmente en la mitad oriental el domingo", según informa la Aemet en redes sociales, refiriéndose al conjunto andaluz.

¿Lloverá en la provincia de Sevilla?

Como podemos extraer de los datos compartidos por la Agencia en su página web oficial, el domingo 21 de septiembre irrumpirá con algunas lluvias en puntos concretos de la provincia sevillana. Eso sí, las probabilidades son generalmente bajas, sin superar el 40%, a diferencia de otras regiones andaluzas como Trevélez (95%), Granada (90%) o Cazorla (65%).

Así, las precipitaciones se centrarán en zonas del este, como Estepa, Fuentes de Andalucía, Osuna o Lantejuela, con un 25% de probabilidades antes del mediodía; o hacie el norte, donde el porcentaje se verá ligeramente incrementado: 40% en Guadalcanal y 35% en Constantina o Almadén de la Plata.

En cualquier caso, se espera que los chubascos tengan lugar principalmente antes de las 12:00 horas, momento a partir del cual se reducen las probabilidades. A nivel andaluz, la Aemet prevé "precipitaciones que irán de débiles a moderadas, extendiéndose de oeste a este; tendiendo a quedar despejado el cielo a lo largo del día en la vertiente atlántica".

Por su parte, las temperaturas sufrirán ligeras variaciones con respecto a las jornadas previas. Las máximas se situarán entonces en torno a los 34ºC en Sevilla capital o Écija; 32ºC en Librija o Morón de la Frontera; y por debajo de los 30ºC en municipios del norte como Guadalcanal o Alanís (27ºC). Las mínimas, en cambio, mantendrán una tendencia generalizada hacia los 19ºC.

Avisos por calor en Andalucía

Aunque se espera que el domingo llueva en diversas zonas de Andalucía, antes de que llegue esa jornada se mantienen los avisos amarillos activos por calor; principalmente en las campiñas sevillana, cordobesa y gaditana, la cuenca del Genil, el valle del Guadalquivir de Jaén, Morena, Condado, Cazorla y Segura.

En la mayoría de los casos, se trata de máximas que podrían rozar los 38 o 39ºC, aunque localmente es posible que algunos municipios lleguen hasta los 40ºC, tanto este jueves 18 como el viernes 19 de septiembre. Será el sábado, cuando esta situación comience a descender y ceda el paso a algunas lluvias aisladas que, el domingo, tenderían a generalizarse en la mitad este de la comunidad. En cualquier caso, es importante estar atento a la actualidad meteorológica, ya que esta información podría cambiar conforme avancen los días.