Tiempo en Sevilla: estos son los municipios en los que lloverá a partir del jueves, según la Aemet

La estabilidad atmosférica parece estar llegando a su fin en Andalucía. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, durante la segunda mitad de esta semana, "una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) traerá precipitaciones a zonas de la mitad oriental". Entra así un flujo húmedo de levante que, especialmente en la vertiente mediterránea, provocará cielos muy nubosos con chubascos débiles ocasionales. Ahora bien, ¿cómo será esta situación en la provincia de Sevilla?

De acuerdo con las previsiones actuales, a partir del jueves 9 de octubre se esperan precipitaciones en algunas localidades sevillanas, más probables en áreas del este. No obstante, también es posible que llueva en municipios del norte, como Constantina o Guadalcanal. A continuación, vamos a ver en detalle cuál es el panorama de los próximos días.

Municipios de Sevilla en los que va a llover

Las jornadas del martes 7 y el miércoles 8 de octubre llegan a Sevilla, en términos generales, con cielos poco nubosos o despejados; además de unas temperaturas máximas en descenso. La capital hispalense y Écija rozarán entonces los 31ºC, mientras que Morón de la Frontera o Lebrija no subirán por encima de los 29ºC.

Sin embargo, el jueves 9 comenzarán los primeros chubascos, todavía con escasas probabilidades, a partir de las 12:00 horas del mediodía. Será en Écija, Estepa, Pedrera y Osuna donde exista un porcentaje más elevado: entre el 25% y el 35%. Mientras tanto, los termómetros seguirán mostrando valores con una clara tendencia a la baja, rozando los 28ºC de máxima en Sevilla o 26ºC en Lebrija. En cuanto a las mínimas, se situarán en torno a los 14ºC o 15ºC en numerosos puntos de la provincia.

Por su parte, el viernes 10 de octubre traerá precipitaciones más generalizadas, con un 30% de probabilidades en la capital, un 50% en Utrera y un 75% en Osuna. Sin embargo, los mayores porcentajes se esperan en El Saucejo (80%), Estepa (85%) y Pedrera (95%). Todo ello, acompañado de un ligero aumento de las temperaturas; y chubascos locales también en áreas del norte, como Guadalcanal (55%), Constantina (45%) o Alanís (65%).

Llega la inestabilidad a la vertiente mediterránea

De acuerdo con la Aemet, de miércoles a domingo, se espera con cierta incertidumbre "un espisodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el mediterráneo". No obstante, como hemos podido ver, "también podría haber chubascos en el interior penínsular".

Sea como sea, parece que el día más lluvioso en Sevilla será el viernes 10 de octubre. A partir de ese momento, el fin de semana se vislumbra con bajas probabilidades (en torno al 15% o 20%) en algunas zonas. Por el momento, la distancia en el tiempo hace que las previsiones puedan cambiar y es conveniente prestar atención a la actualidad meteorológica.

La Aemet sostiene que esta inestabilidad en la vertiente mediterránea podría extenderse hasta la jornada del domingo 12 de octubre. Por lo tanto, es posible que el escenario se mantenga en la misma línea hasta entonces, sin una estimación clara de lo que podría suceder hasta entonces.