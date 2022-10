Cuatro tiroteos en Sevilla en seis días con dos heridos

El tiroteo de este lunes en el Polígono Sur es el cuarto incidente con armas de fuego que se registra en Sevilla y provincia en sólo seis días. Dos personas han resultado heridas en estos enfrentamientos, de las que sólo una se encuentra en estado muy grave. Es precisamente el hombre de 35 años que ha recibido un disparo en la cara este lunes el que permanece en estado crítico.

Los hechos ocurrieron en la calle Viento del Pueblo, sobre las tres y veinte minutos de la madrugada de este lunes. La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos por una información comunicada del hospital Virgen del Rocío, al que un vecino había trasladado al herido. Como establece el protocolo, el centro sanitario ha de informar a la Policía siempre que llegue una persona herida por arma de fuego.

A partir de ahí, la Policía inició una investigación sobre lo ocurrido, que por el momento se encuentra en una fase inicial. No hay ninguna persona detenida y se buscan testigos que pudieran haber visto algo. Será difícil, pues se trata de una zona en la que es habitual que los residentes no colaboren con la Policía, y además el tiroteo se produjo en una calle peatonal interior del barrio, con escaso movimiento de personas. No hay comercios con cámaras de seguridad en las inmediaciones.

Fue la propia mujer del herido quien descubrió a su marido malherido en la calle y pidió ayuda a unos vecinos para que lo llevaran al hospital, donde se debate entre la vida y la muerte. El caso lo investiga ya el Grupo de Homicidios de Sevilla.

Este tiroteo se produjo tres días después de otro incidente con armas de fuego registrado el pasado viernes en el asentamiento chabolista del Vacie. En aquella ocasión fueron numerosos los disparos efectuados, si bien sólo resultó herida leve una joven de 26 años, alcanzada en una mano. Es miembro de un conocido clan del asentamiento y todo apunta a una disputa con otra familia del lugar. Este suceso lo investiga el Grupo de Atracos.

De hecho, ese fue el segundo episodio similar ocurrido en el Vacie en esa semana, pues el miércoles, unas 48 horas antes del tiroteo en el que resultó herida la joven, se produjeron otros disparos en el poblado, efectuados desde un coche de alta gama y sin que nadie sufriera lesiones.

A estos tres incidentes (los dos del Vacie y el de las Tres Mil Viviendas) hay que añadirle un cuarto ocurrido en la provincia, en concreto en un polígono industrial de Lebrija, donde la Policía descubrió el pasado jueves una guardería de droga. En el registro de la nave, varias personas abrieron fuego contra la Policía, que se vio obligada a responder. Se encontraron 4.500 kilos de hachís en el interior del inmueble.

La situación es parecida a la que se encontraron a finales de septiembre los agentes del Grupo de Homicidios y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) cuando fueron a hacer un registro en una parcela de Coria del Río, en el marco de una investigación sobre la búsqueda de un joven desaparecido desde meses atrás.

Los sospechosos recibieron a tiros a la Policía, que tuvo que responder. Uno de ellos resultó herido grave y sigue aún en el hospital bajo custodia policial, mientras que otros dos fueron detenidos. Los agentes hallaron el cadáver del desaparecido en un pozo.