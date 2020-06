El tráfico del primer día de movilidad interprovincial fue inferior al de antes de la pandemia

El tráfico registrado en las carreteras de la provincia de Sevilla el pasado lunes fue un 18% inferior al de un lunes anterior a la pandemia del coronavirus. Pese a ser el día en que se podía cambiar de provincia por primera vez en tres meses, las carreteras estuvieron despejadas en la mayor parte de la jornada y no hubo retenciones en la salida a las playas.

Así lo acreditan los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) facilitados a este periódico por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Estas estadísticas apuntan que la carretera con menos variación fue la A-4. La entrada a Sevilla tuvo un 13% menos de tráfico que un lunes de febrero en este punto, y la salida un 11% menos.

La A-49, la autovía de Huelva, suele registrar mucho tráfico de las personas que viven en el Aljarafe y se desplazan por motivos laborales a la capital. Tuvo un 14% menos de tráfico que un lunes de febrero en sentido salida y un 15% menos en sentido entrada.

Datos parecidos registró la A-92, que conecta Sevilla y Málaga. El volumen de vehículos que salieron de la capital andaluza por esta autovía fue un 17% inferior que al de una misma jornada de hace cuatro meses, mientras que la entrada en la ciudad por este mismo punto registró un 15% menos.

Otras carreteras sí experimentaron un mayor descenso, como la A-66, que tuvo entre un 23% y un 27% menos de tráfico el pasado lunes que antes de la pandemia. No es esta, desde luego, la vía que más se suele congestionar, ya que no conecta núcleos muy poblados con Sevilla, aunque es fundamental para la conexión con Extremadura y con Madrid. El hecho de que no se pueda cambiar de comunidad autónoma explica que esta autovía, la de la Plata, se mantenga en guarismos más bajos que el resto.

A pesar de que no hubo una avalancha de coches a las playas, sí que circularon más vehículos que el lunes de la semana anterior, cuando todavía estaban en vigor las restricciones que impedían salir de la provincia de Sevilla. En aquella jornada, el tráfico en los accesos a Sevilla fue un 27% inferior al de un lunes anterior a la pandemia en sentido salida y un 26% en sentido entrada.

Para este miércoles sí se espera un desplazamiento importante de sevillanos hacia sus segundas residencias en las costas de Cádiz y Huelva, dado que es la víspera de un puente festivo. Las autoridades han pedido prudencia para que no se registren grandes aglomeraciones.