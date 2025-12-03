Tres hospitales sevillanos, entre los mejores de España en estas especialidades

La prestigiosa revista Forbes ha publicado recientemente su lista anual “Los mejores hospitales por especialidades en España”, una clasificación que analiza en profundidad más de 700 centros sanitarios de todo el país y que identifica a los 36 hospitales más destacados en 12 especialidades médicas.

Para elaborar este mapa actualizado de la excelencia asistencial, Forbes tiene en cuenta índices nacionales e internacionales, reconocimientos obtenidos y los últimos hitos alcanzados por cada institución.

En esta edición, tres hospitales de Sevilla han logrado situarse entre los mejores de España en dos especialidades clave, consolidando a la capital andaluza como un referente sanitario a nivel nacional.

Dos centros sevillanos destacan en Cirugía General y del Aparato Digestivo

En la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, sobresalen el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y el Hospital Universitario Virgen Macarena, ambos reconocidos por su alta capacidad resolutiva, la complejidad de los procedimientos que abordan y su apuesta por la innovación.

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, centro privado de referencia en Andalucía, ha sido destacado por su excelencia clínica, su innovación quirúrgica y el prestigio de su equipo médico. Su Servicio de Cirugía General, liderado por el Dr. Salvador Morales, aborda patologías complejas del área tronco-abdominal con técnicas mínimamente invasivas, cirugía guiada por imagen y un creciente desarrollo de cirugía robótica. El hospital cuenta además con una unidad especializada en cirugía de la obesidad, reconocida como Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad desde 2021.

Por su parte, el Hospital Universitario Virgen Macarena, uno de los grandes pilares del sistema público andaluz, destaca por su amplia capacidad asistencial y el abordaje integral de patologías digestivas, incluidas enfermedades hepatobiliares, pancreáticas o colorrectales. El centro dispone de unidades específicas de cirugía oncológica digestiva, cirugía endocrina y cirugía de urgencias, y mantiene un fuerte vínculo con la Universidad de Sevilla y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), lo que potencia su labor investigadora y docente. Además, figura entre los quince mejores hospitales de España en su especialidad, según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS).

Virgen del Rocío, entre los mejores en Cirugía Ortopédica y Traumatología

En la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, el reconocimiento recae en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, uno de los grandes referentes nacionales en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas complejas. Forbes subraya la incorporación de técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, planificación quirúrgica en imagen 3D y cirugía robótica, elementos que mejoran la precisión y la recuperación funcional de los pacientes.

El hospital combina además una asistencia de alta complejidad con una intensa actividad investigadora y docente, en colaboración estrecha con la Universidad de Sevilla y el IBiS. Su prestigio queda respaldado por el quinto puesto nacional en esta especialidad según el Monitor de Reputación Sanitaria.