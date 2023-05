Tres médicas son agredidas en menos de una semana en centros de salud de Sevilla

Tres médicas han sido agredidas en menos de una semana en diferentes centros de salud de la provincia de Sevilla. La primera tuvo lugar el jueves de la semana pasada en Palomares del Río y casi llega a las manos. Las otras dos sucedieron ayer en el Polígono Sur y La Algaba.

"Una vez más nos vemos obligados a requerir de la Administración la puesta en marcha de medidas de protección y disuasión efectivas que acaben eliminando una lacra, la de las agresiones, que por desgracia no cesa. Un profesional sanitario dentro de su consulta es un ser indefenso y el agresor lo sabe", ha lamentado hoy el Sindicato Médico de Sevilla. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), por su parte, ha condenado este tipo de "actitudes intolerables y que carecen de cualquier tipo de justificación, por lo que no deben tener cabida en nuestra sociedad y mucho menos en un centro sanitario" y recuerda que "la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad".

La primera agresión denunciada este jueves por el Sindicato Médico de Sevilla tuvo lugar el jueves 18 de mayo en el consultorio de Palomares del Río. Hasta ese lugar se desplazó poco más de las 9 de la mañana un paciente, que también estuvo la semana anterior, y, tras observar la facultativa que no había retirado de la farmacia el tratamiento prescrito e informarle de que no podía mantenerle de baja si no seguía las pautas por ella aconsejadas, además del reposo que la baja supone también como tratamiento, "se levantó bruscamente de la silla y, con gran violencia golpeó con el puño la mesa de la consulta", indica el SMS en un comunicado. "Acto seguido levantó una silla que lanzó a la facultativa y que esta, por suerte, pudo esquivar", añade.

Según el testimonio que la agredida y otros testigos han hecho llegar al sindicato, el agresor continuó golpeando más mobiliario de la consulta y llegó a abalanzarse sobre la doctora "que, afortunadamente, pudo salir corriendo y solicitar socorro por todo el centro de salud mientras la perseguía el agresor".

Alertados por el altercado, acudieron en auxilio de la médica agredida tanto su compañero médico de la consulta más cercana como el personal administrativo del centro, que inmediatamente solicitaron la asistencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Policía Local finalmente retuvo y se llevó al agresor.

El SMS indica que los hechos han sido denunciados por la medica de familia agredida, la cual se ha tenido que dar de baja laboral para poder recuperarse del estado de ansiedad provocado por la agresión y que evidentemente le impide atender a los pacientes como debiera.

Las otras dos agresiones tuvieron lugar en el día de ayer. Según narran fuentes del SAS, la agresión se produjo por una usuaria del centro que se mostró disconforme con que se atendiera a otro usuario que requería asistencia urgente. Desde el Sindicato Médico de Sevilla añaden que la profesional fue "golpeada, escupida y tirada al suelo, mientras el marido la gravaba con el móvil".

"Desde el Distrito Sanitario se ha puesto a disposición de la profesional afectada todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica que recoge el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía", apuntan desde el SAS.

En señal de repulsa a esta agresión en la capital, profesionales del centro de salud, responsables del Distrito Sanitario, representantes sindicales y de entidades colegiales, así como miembros de las entidades vecinales del Polígono Sur se concentrarán hoy en la puerta de las instalaciones sanitarias, a las 12:00 horas, para mostrar su apoyo a la profesional agredida.

Igualmente desde el Sindicato Médico de Sevilla apuntan a otra agresión en el centro de salud de La Algaba, también a otra médica de familia en la tarde de ayer, la cual, sin que haya de momento muchos más detalles, habría sido "amenazada de muerte" por un paciente.

El SAS recuerda que la Consejería de Salud y Consumo condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia.

Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores y guardias de seguridad, entre otros) así como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.