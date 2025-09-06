La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna

La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026

El rector de la US atiza el conflicto con las universidades privadas en el inicio de curso

La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
1/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
2/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
3/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
4/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
5/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
6/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
7/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
8/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
9/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
10/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
11/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
12/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
13/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
14/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
15/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
16/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
17/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
18/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
19/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
20/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna
La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026
21/21 La Universidad de Sevilla celebra su acto de apertura del curso 2025-2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats