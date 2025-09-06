El rector de la US atiza el conflicto con las universidades privadas en el inicio de curso

Fiel al estilo que ha tenido estos diez años. El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, no renuncia a ser él mismo en los últimos meses de mandato. En vísperas de que se inicie el calendario electoral en la institución académica, Castro sigue con los frentes abiertos los cursos pasados. Uno de ellos es la confrontación entre universidades públicas y privadas, habida cuenta del incremento de éstas últimas en Andalucía desde hace unos años. Advertencia a la que se suma su constante queja por la falta de financiación de la educación superior. Ambos temas han tenido cabida en el discurso con el que ha cerrado el acto inaugural del ejercicio 2025/26 en la Hispalense.

Una ceremonia que ha durado dos horas y media y que ha contado con cinco intervenciones. La del rector ha sido la última. Ha estado cargada de ironía. Desde el principio. Y también de un fino humor. El propio Castro ha recordado que él mismo anunciaba hace justo un año que era la última inauguración de curso que presidía como máximo responsable de la US. Las circunstancias han provocado que no sea así y que de nuevo repita estas palabras ante los asitentes al Paraninfo, estancia en la que se ha celebrado el acto.

La confrontación con la universidad privada ha protagonizado buena parte del discurso del rector, quien se ha dirigido a las administraciones públicas a la hora de abordar esta polémica cuestión. Lo ha hecho con una pregunta retórica: "¿Qué buscan las autoridades permitiendo más universidades privadas?". Un interés que, para Castro, carece de legitimación si se atiende a la edición más reciente del ranking de Shanghái, donde la calidad de la enseñanza superior española sale fortalecida gracias al sistema público. Calidad que para el máximo representante de la Hispalense desacredita la tendencia de los útimos años, en los que la proliferación de instituciones privadas ha sido la tónica general. Se han creado 27 universidades privadas y ninguna pública. Realidad que ha puesto previamente de manifiesto la catedrática de Derecho Administrativo, Concha Horgué Baena, en la lección inaugural titulada Creación y reconocimiento de universidades. El rector ha advertido que "muy pronto las universidades privadas superarán a las públicas en España".

Un momento de la apertura oficial del curso celebrada en el Paraninfo de la US. / Juan Carlos Vázquez

Afirmación realizada delante de dos representantes de administraciones públicas de signos políticos distintos. Junto a Castro se encontraban Francisco García Pascual, secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España; y Lorena Garrido Serrano, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. A ambos ha interpelado a la hora de referirse a la falta de financiación que sufren desde hace años las universidades. No se ha andado con rodeos. A los dos -ambos gobiernos se encuentran tramitando leyes que afectan al ámbito de la enseñanza superior- ha advertido que "más que aprobar leyes, necesitamos que se implanten sus puntos fundamentales". A este respecto, ha recordado que se ha de cumplir que el 1% del PIB nacional se destine a las universidades, mientras que ha puesto en duda que el nuevo modelo de financiación universitaria aprobado por la Junta "vaya a cumplirse". Ante este déficit, ha pedido a las administraciones "respeto, cuidado y mimo".

Castro no ha pasado por alto el ambiente prelectoral en el que comienza el nuevo curso. Unas elecciones que pondrán fin a sus diez años de mandato y para las que ya se han confirmado seis candidaturas, cuatro de ellas procedentes de su equipo de gobierno. "Toca ya", ha admitido el rector, quien ha cuestionado el límite temporal que la actual ley universitaria (LOSU) pone a los responsables de las instituciones académicas. "Sorprende que lo decidan las autoridades que no se ponen estos límites en sus cargos. A lo mejor piensan que están hechos de otra madera", ha añadido haciendo uso otra vez de la ironía.

Concha Yoldi, medalla de oro de la Universidad de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

No ha sido el único aspecto cuestionado de la LOSU. También ha aludido al sufragio universal ponderado, una de las novedades del próximo proceso electoral. Conocida es la postura que Castro ha mantenido respecto a esta forma de votación, de la que siempre ha mostrado sus reservas, al manifestarse partidario de que tal derecho quede reservado al claustro, como ocurría hasta ahora en la Hispalense. "En el Espacio Europeo de Educación Superior, la mayoría de las universidades eligen a sus responsables a través de un claustro o senado donde están representados los diversos agentes que conforman la comunidad universitaria", ha destacado el rector de la US, quien no ha obviado que "nos han obligado" a elegir a partir de este momento por sufragio universal, así como los apoyos que, por la mínima, lograron que la reforma universitaria del Gobierno de Pedro Sánchez saliera adelante.

Pese a poner en entredicho estos cambios, Castro ha asegurado que "no seguiría en el cargo, aunque no me lo exigiera la ley". Respecto al calendario electoral que se inaugurará los próximos días, ha insistido en que "toca proponer, debatir y decidir". Ha pedido a la comunidad de la US dar "una gran lección" en este proceso. Sus últimas palabras han tomado prestados los versos de Joaquín Sabina, el artista jiennense que anda estos días de despedida de los escenarios. Letra de cantautor para un final de mandato: "Ser valiente sale caro, pero merece la pena".