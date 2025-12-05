Urbanismo aprueba la construcción de nuevos baños en el Parque del Alamillo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado recientemente la construcción de un nuevo conjunto de aseos en el Parque del Alamillo, una iniciativa que busca mejorar los servicios públicos del espacio verde sevillano.

El proyecto surge a raíz de la solicitud presentada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que en octubre pidió a Urbanismo la licencia de obras correspondiente, la cual ha sido finalmente aprobada.

Los nuevos espacios se denominarán “Aseos Quiosco El Naranjal”, aunque hasta el momento se desconoce su disposición y ubicación exacta dentro del parque, que cuenta con una extensión de 120 hectáreas. Actualmente, el parque dispone de un único aseo público situado en la zona intermedia del recinto.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de dos meses (8 semanas) y supondrán una inversión total de 201.987,75 euros.