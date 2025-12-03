La asombrosa excelencia tecnológica de los almohades en la Giralda de Sevilla

Trabajos en el nivel 21 de la cara este de la Giralda.

Los trabajos de restauración en la Giralda, iniciados en 2015 como parte del Plan de Mantenimiento Preventivo de la Catedral, han brindado una “ocasión única para el conocimiento" de la torre almohade. Esta investigación profunda, llevada a cabo por la dirección de obras y el creado (en 2017) Comité de Expertos de la Giralda, ha permitido documentar y analizar con precisión milimétrica la construcción original del alminar. Este análisis exhaustivo de la Giralda, que combina la arqueología con la métrica y la tecnología moderna, demuestra que los constructores almohades planificaron la torre con la precisión de un relojero, donde incluso los soportes temporales (los andamios) estaban integrados y medidos con una maestría inigualable.

Eduardo Martínez Moya, arquitecto responsable de la intervención, ha revelado una gran cantidad de detalles sobre la torre en la conferencia que impartió en el simposio Turris Fortíssima, cita organizada por el Cabildo precisamente para poner en común todos los conocimientos adquiridos. Las labores de intervención en las fachadas, que han estabilizado y consolidado los elementos arquitectónicos deteriorados por el paso del tiempo, se ha realizando cara a cara en varias fases desde 2017 hasta 2025. Los proyectos han abarcado la restauración de las caras Oeste (2017-18), Sur (2018-19), Este (2019-20) y Norte (2023-24), además de trabajos específicos como la rehabilitación de huecos y el apeo de campanas.

El andamio instalado en la cara este de la Giralda. / M. G.

“El Cabildo Catedral Metropolitano de Sevilla entendió que la instalación de andamios a escasos centímetros de la fachada representaba una oportunidad sin igual, comprometiéndose con la documentación y la investigación. Los equipos dedicaron las primeras ocho semanas de trabajo en cada fachada a mirar, comparar, medir, dibujar y cartografiar cada centímetro cuadrado de la Giralda antes de comenzar la restauración”, explica el arquitecto.

La sorprendente métrica de los ladrillos

Localización e identificación de tipologías de ladrillos almohades en la Giralda. / M. G.

Uno de los hallazgos más notables se relaciona con la obra de fábrica de ladrillo original almohade, como subraya Martínez Moya. A pesar de ser ladrillos artesanales realizados con métodos del siglo XII, los estudios han acreditado una “sorprendente y admirable estandarización y regularidad” en sus dimensiones, demostrando la excelencia en la construcción desde sus “unidades constituyentes básicas”.

El análisis métrico, apoyado por la fotogrametría de alta precisión, deduce con mucha exactitud que la métrica utilizada se basa en el “dedo” (asbú), equivalente a 17 mm.

Dendrocronologia en la cara este. / M. G.

Las medidas de los ladrillos almohades originales son:

Grueso: 3,5 dedos (aproximadamente 5,67 cm).

3,5 dedos (aproximadamente 5,67 cm). Tizón (lado corto, visible cuando se coloca transversalmente): 9 dedos (unos 15,22 cm).

(lado corto, visible cuando se coloca transversalmente): 9 dedos (unos 15,22 cm). Soga (lado largo, visible cuando se coloca longitudinalmente): Se identificaron dos formatos distintos que se utilizan indistintamente por las cuadrillas: Tipo 1: 18 dedos (unos 30,44 cm).Tipo 2: 19 dedos (unos 32,20 cm).

Los expertos hipotetizan que la existencia de dos tipos de sogas podría deberse a que el alminar fue suministrado “por al menos dos tejares o alfares diferentes” (tipo 1 y tipo 2), una necesidad lógica dado que la construcción de la torre pudo haber requerido el suministro de más de 1.7 millones de ladrillos. “La elección del ladrillo como material base de la edificación se considera una decisión muy meditada que condujo al éxito completo de sus ideas creativas”.

Tecnología y genialidad en el andamiaje original

La investigación se ha extendido a la tecnología auxiliar de la construcción. Se han analizado los mechinales (huecos) que albergaban las vigas de madera u agujas del andamio original.

Un mechinal en la cara norte. / M. G.

El estudio de estas agujas reveló lo siguiente:

Material: La madera de las agujas ha sido identificada como cedro ( Cedrus Atlantica ) . “Esta madera, que tuvo que ser importada del Magreb (cadenas atlásicas de Marruecos y Argelia), fue elegida por ser mecánicamente resistente y muy estable, ideal para un andamio exigente”.

La madera de las agujas ha sido identificada como Cedrus Atlantica . “Esta madera, que tuvo que ser importada del Magreb (cadenas atlásicas de Marruecos y Argelia), fue elegida por ser mecánicamente resistente y muy estable, ideal para un andamio exigente”. Diseño: “Las agujas se colocaron de forma que ocupaban toda la longitud del muro exterior (desde la fachada hasta el espacio interior, hacia las rampas). En cada nivel horizontal del andamio, se construyeron 6 mechinales por cara, sumando 24 agujas en total por nivel”.

“Las agujas se colocaron de forma que ocupaban toda la longitud del muro exterior (desde la fachada hasta el espacio interior, hacia las rampas). En cada nivel horizontal del andamio, se construyeron 6 mechinales por cara, sumando 24 agujas en total por nivel”. Innovación geométrica: Para garantizar la horizontalidad y evitar conflictos de coplanaridad en las esquinas, los constructores almohades emplearon una “estrategia geométrica brillante”. “Decidieron desplazar verticalmente los ejes de los mechinales de las caras Este y Oeste en 5 dedos (unos 8,50 cm) respecto a los ejes de las caras Norte y Sur. Este desplazamiento, equivalente a media aguja de canto, permitió que las bandejas horizontales del andamio montaran fácilmente unas sobre otras en las esquinas, garantizando la seguridad y la forma de trabajo sin necesidad de cortes delicados”.

Restos de maderas hallados en la cara este. / M. G.

Este dominio de la tecnología y de los materiales, abunda el arquitecto, que atesoraron los constructores almohades resulta fascinante. “Incluso en elementos auxiliares como los andamios, demostraron un grado de desarrollo y perfección”.

Como afirma Eduardo Martínez Moya, los estudios acreditan que la Giralda almohade “es una obra cumbre del universo almohade que demostró un dominio tecnológico asombroso”.