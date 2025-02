Urbanismo confía que la nueva ordenanza de veladores de Sevilla vaya al pleno de marzo

El Pleno podrá debatir y aprobar, en su caso, la nueva ordenanza de veladores en el pleno del mes de marzo. Ese es el objetivo de la Gerencia de Urbanismo. O en ello confía el gerente, Fernando Vázquez, quien aseguró ayer en una mesa redonda organizada por Adepa que antes de “dos semanas” se llevará la propuesta de modificaciones la llamada mesa de veladores para su conocimiento y debate. A partir de ahí, la Gerencia dará ya forma al articulado definitivo. “Lo razonable sería llevarlo al pleno de marzo”.

Fernando Vázquez repasó la situación de esta ordenanza, que tanto debate ha generado entre entidades, vecinos y hosteleros, durante la mesa redonda Ocupación (¿privatización?) del espacio público de Sevilla en la que intervinieron también Javier Queraltó (arquitecto, Grupo MP9); Pablo Ollero (abogado del Bufete Ollero Pina); Andrés Joaquín Egea (profesor, historiador y presidente de Adepa) con la moderación de Fernando Díaz del Olmo(catedrático de Geografía Física de la US y miembro del consejo asesor de Adepa). Durante este encuentro celebrado en la Casa de los Pinelo, sede de la Academia Sevillana de Buenas Letras, el asunto estrella fue el de los veladores y las molestias que generan, así como la privatización de calles y plaza mediantes sillas y mesas.

Fernando Vázquez explicó que la Gerencia ha atendido alegaciones de 17 asociaciones y particulares. Tras su estudio técnico y jurídico “antes de dos semanas se va a llevar la propuesta con las modificaciones a la mesa de veladores para que se debata para producir el texto definitivo para su aprobación definitiva en el pleno. Lo razonable sería que fuera a marzo”, señaló el gerente.

No se pueden aumentar las sanciones

Una de las modificaciones que proponía Adepa, como expuso Egea, era la de aumentar las sanciones por incumplimientos, sobre todo las leves. Vázquez explicó que no se puede admitir por la limitación legal que establece la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). “La ordenanza no podrá satisfacer a todos al 100%, pero en la propuesta se verá que se han atendido muchas alegaciones. Esperamos que sea una ordenanza de convivencia y que a corto plazo veamos una mejora”.

Por su parte, Javier Queraltó, que fue delegado de Urbanismo, orientó su intervención en los trabajos y publicaciones que realizó durante su etapa en la Gerencia (1979-87), incluida la normativa sobre los veladores. Como no podía ser de otro modo, se detuvo en reutilización del adoquín de Gerena (desde San Bartolomé hasta la oferta de corte y la aprobación del manifiesto) o la defensa del arbolado y el paisaje urbano (desde elogios al parque de Miraflores al lamento por la situación del Paseo de la Palmera).

Joaquín Egea, por su parte, desgranó las principales reivindicaciones de Adepa en lo que se refiere al paisaje urbano. Con respecto a los veladores, denunció la proliferación de elementos y enseres de todo tipo, además de mesas y sillas; y pidió la presencia de Policía para hacer inspecciones en las horas de máxima afluencia. También denunció la presencia masiva de coches ocupando espacios públicos, por lo que pidió “aparcamientos periféricos”. Por último, se detuvo en la presencia de cubos de basura en muchas calles y plazas y solicitó su adecentamiento. Egea puso a Carmona como ejemplo de una localidad que cuida al máximo su espacio urbano.

Por su parte, el abogado Pablo Ollero, advirtió que la ocupación del espacio público es “identitario en Sevilla por razones culturales y climáticas”. Ollero se preguntó si hay una quiebra en la convivencia: “Los hosteleros primero nos echaron del interior de los locales y ahora privatizan el exterior. ¿Es un problema que el personal se tome una cerveza de pie?”

Ollero añadió que el informe del CESS y el voto particular dejan muy mal a la ordenanza. “El espacio público no es sólo el ocupado por veladores, también el perímetro (pintadas, cartelería, escaparates”, dijo, por lo que insistió que el problema no se puede reducir a los veladores.