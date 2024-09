"Los vecinos no tenemos ninguna información ni plazo de finalización de la obra del colector de Las Razas"

Más de medio centenar de vecinos de las barriadas del entorno de la avenida de Las Razas se concentraron este lunes junto a las obras del colector Emisario Puerto, en la citada avenida, para denunciar que estas acumulan un retraso superior a un año y están perjudicando a los vecinos y comerciantes con ruidos infernales y malos olores insoportables. Mostraron su hartazgo porque las instituciones implicadas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y el Ayuntamiento de Sevilla, no les dan información ni respuestas.

"Más de un año de retraso es bastante, y sobre todo sin una fecha final", protestan.

"Hemos sido generosos con los plazos. Esta obra lleva mucho tiempo y lo que no podemos entender es que no haya ningún tipo de información al vecindario sobre el estado de las obras, sobre la calidad del aire, sobre cómo avanzan los trabajos y sobre todo que no haya ningún plazo de finalización. Es algo bastante incomprensible que estas grandes empresas no tengan informada a la gente de nuestro barrio. Siempre ha sido una obra muy poco empática: nos han puesto los generadores al lado de las viviendas, la maquinaria al lado de las viviendas y hemos estado viviendo todo este tiempo con ruidos y malos olores, todo el verano con las ventanas cerradas", lamenta Diego de Caralt, presidente de la asociación de vecinos Puerto de Sevilla.

"Estas grandes obras de 94 millones de euros deberían planificarse, se podrían planificar mejor, poner pantallas antirruidos y se pueden alejar los generadores. Estamos convencidos de que hay una tecnología suficiente para que ese tipo de agujero se pudiese haber cubierto con una carpa o haber intentado minimizar el impacto sobre los vecinos. No puede ser todo por y para el accionista para los máximos beneficios. En un entorno vecinal se debería tener una visión más humana de las obras", se queja Caralt.

"Nadie nos compensa ni nos ayuda por estas obras"

La obra ha generado movimientos y grietas en las viviendas. La asociación se queja de que la repuesta a estas quejas es la burocracia y pedir informes técnicos que no están al alcance de los vecinos. Y luego la respuesta de las constructoras es que se debe a las arcillas expansivas del terreno. "A los ciudadanos se le tendría que hacer la vida más fácil, más sencilla y con explicaciones siempre. Favorecer que pueda gestionar las cosas y no siempre mandarle al al mar de burocracia.

La protesta consistió en una concentración vecinal al lado de las obras y en resaltar los perjuicios que está sufriendo una decena de comercios de la zona, desde el parking La Raza, la cafetería, el taller de motos, la farmacia , la tienda de comidas preparadas... y todos los vecinos. El supermercado Cash cerró provisionalmente por la obra. "Ahí llevan dos años sufriendo el mal olor y sufriendo el ruido y nadie les compensa, nadie les da una ayuda. Debería hacerlo de oficio el Ayuntamiento de Sevilla porque los vecinos y comerciantes estamos soportando un sobrecoste y en todo este verano no hemos podido abrir las ventanas ni de día ni de noche".

Denuncian que cuando estas obras acaben seguirán varias más: las del Puerto de Sevilla con las naves del 29 y el distrito urbano portuario, y las del Estadio del Betis y las de la línea 3 del Metro. Por eso reclaman que el Ayuntamiento planifique las actuaciones y las compensaciones.

"El Ayuntamiento tiene que empezar a planificar, a decir a todo el sector Sur cómo se va a desarrollar todo esto y cómo nos afectará porque todo eso son movimientos de coches que ahora no van a poder aparcar y todo ese flujo de coches va a afectar a todo el mundo. Esto lo tienen que planificar y lo tienen que explicar".

Los vecinos se reunieron con el Distrito Sur el miércoles y han pedido una cita a la Confederación Hidrográfica.