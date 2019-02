Germán Bonillo: "Allanaron mi casa y la empresa. Me desvalijaron por completo"

Su vida ha sido un periplo desde hace dos años. En Venezuela tenía una importante empresa de informática y de redes sociales. En 2017 acudió a Barcelona para visitar a su madre, que había dejado el país varios años antes. Aprovecharon su ausencia para allanar su casa y su negocio. Se llevaron todo lo que encontraron: ordenadores, teléfonos móviles y mobiliario. También retuvieron durante siete horas al personal que tenía a su cargo.

“Desde hacía tiempo venía sufriendo presiones y amenazas por oponerme al régimen de Maduro. Este hecho fue el detonante. Decidí quedarme en España. Soy refugiado de la Cruz Roja, como lo ha sido mi madre”, explica. Se confiesa partidario de Juan Guaidó, pero desconfía de que en las actuales circunstancias puedan convocarse unas elecciones “justas y en condiciones de igualdad”.

“Hay cinco millones de personas que no están censadas porque huyeron del país al ser declarados enemigos de la patria. Esta cantidad de gente son los activistas de la oposición de Maduro. Si ellos no pueden votar, está claro que el resultado de las urnas no será justo”, apostilla.