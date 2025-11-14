La borrasca Claudia ha dejado ya algo más de 25 litros por metro cuadrado de media en Sevilla capital desde su llegada este jueves, según los registros de precipitación recopilados en la ciudad. El episodio ha tenido un tramo especialmente intenso desde el comienzo de este viernes, cuando la lluvia ha ganado continuidad y se ha hecho más persistente sobre el entorno urbano sevillano. En este arranque de jornada, la estación de Tablada ha registrado casi 24 litros por metro cuadrado, mientras que en la del Aeropuerto se han acumulado 20 litros por metro cuadrado. Ambas referencias sitúan el episodio asociado a la borrasca Claudia como uno de los más destacados de este inicio de mes en lo que a lluvias se refiere.

En lo que va de noviembre, el acumulado mensual en Sevilla supera ya los 45 litros por metro cuadrado, una cifra claramente por encima de lo habitual en un inicio de noviembre seco, tal y como se describe en los datos disponibles.

Desde el jueves, la llegada de la borrasca Claudia se ha traducido en un episodio de lluvia continuada sobre el entorno de Sevilla. Los registros señalan una primera fase de acumulación progresiva, a la que se ha sumado el episodio especialmente intenso desde el comienzo de este viernes, cuando los pluviómetros han empezado a reflejar cifras más elevadas.

La red automática de observación de Aemet confirma la presencia de episodios de lluvia continuada con picos horarios intensos, lo que explica que el balance acumulado haya crecido con rapidez en pocas horas. La combinación de continuidad en la precipitación y momentos de mayor intensidad horaria ha configurado un escenario de lluvias frecuentes en la capital.

Los valores difundidos se corresponden con las estaciones de observación de Aemet en el entorno de Sevilla, concretamente las de Aeropuerto y Tablada. Se trata de los puntos de medida que permiten seguir con detalle cómo se está comportando la borrasca Claudia sobre la capital y su área inmediata.

En la estación de Tablada se han alcanzado casi 24 litros por metro cuadrado desde el inicio del episodio más intenso de este viernes, mientras que en la del Aeropuerto se han registrado 20 litros por metro cuadrado en el mismo intervalo. Estas cifras ilustran cómo la lluvia está afectando de forma sostenida a diferentes zonas del entorno urbano sevillano, siempre dentro del marco que marcan las estaciones oficiales de Aemet.

De forma sintética, los datos aportados se resumen así:

El hecho de que el acumulado mensual supere los 45 litros por metro cuadrado en los primeros compases de noviembre contrasta con la idea de un inicio de noviembre seco. Esa diferencia entre lo habitual y lo registrado hasta ahora pone de relieve el peso que está teniendo la borrasca Claudia en el comportamiento de la precipitación en la capital.

Los datos de las estaciones de Aemet en Aeropuerto y Tablada apuntan a un patrón de lluvia continuada, salpicado por picos horarios intensos que elevan de forma notable los acumulados en periodos relativamente cortos. La suma de todos estos episodios es la que ha permitido que, en apenas unos días, la ciudad se sitúe claramente por encima de lo habitual para estas fechas en cuanto a litros por metro cuadrado.

En este contexto, el comportamiento de la borrasca Claudia y los valores recogidos hasta ahora en Sevilla dejan una fotografía nítida: lluvias continuadas, acumulados en aumento y un inicio de mes en el que la referencia de un noviembre seco queda ya superada por los propios registros de las estaciones de Aemet.