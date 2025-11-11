La ex vicerrectora de Internacionalización se impone en la segunda vuelta al decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, con “más del 50%” y más de siete puntos de ventaja. La Universidad de Sevilla, con más de 500 años de historia, tendrá así a su primera rectora. Carmen Vargas será la primera mujer en dirigir la Hispalense en 500 años. Su candidatura, de línea continuista, se impone en las elecciones al Rectorado frente a la de José Luis Gutiérrez, representante de la corriente crítica con el hasta ahora rector, Miguel Ángel Castro.