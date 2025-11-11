Carmen Vargas, la primera rectora de la US en 500 años de historia
La ex vicerrectora de Internacionalización se impone en la segunda vuelta al decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, con “más del 50%” y más de siete puntos de ventaja. La Universidad de Sevilla, con más de 500 años de historia, tendrá así a su primera rectora. Carmen Vargas será la primera mujer en dirigir la Hispalense en 500 años. Su candidatura, de línea continuista, se impone en las elecciones al Rectorado frente a la de José Luis Gutiérrez, representante de la corriente crítica con el hasta ahora rector, Miguel Ángel Castro.