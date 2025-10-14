Un vídeo de un ajuste de cuentas está circulando estos días por distintas redes de mensajería y chats móviles. Se trata de unas imágenes en las que un grupo de encapuchados propina una paliza a un conocido narcotraficante del Aljarafe sevillano. Los agresores desnudan a la víctima y la golpean en reiteradas ocasiones con las culatas de unas escopetas, y también le hacen cortes con una navaja. El agredido acaba sangrando abundantemente, tanto por la cabeza como por las piernas.

En el vídeo aparece también una segunda persona, pero los agresores no le hacen nada a ésta. Se trata de un joven que permanece durante toda la escena en posición fetal y con la cabeza cubierta. Los asaltantes van encapuchados con pasamontañas y visten de color negro. El vídeo difundido por ellos mismos dura unos dos minutos. Este periódico ha editado las imágenes y cortado y pixelado las partes en las que se pudiera reconoer a la víctima y a su acompañante.

Los autores del vídeo, y de la agresión, han eliminado el audio del mismo, probablemente para no dar pistas de quiénes son ni a las Fuerzas de Seguridad ni a sus propios rivales.

Según fuentes de la lucha contra el narcotráfico, la víctima es un conocido narcotraficante del Aljarafe, al que buscarían por un supuesto robo de droga o vuelco, como se conoce en el argot a las sustracciones de estupefacientes entre las distintas bandas. Este hombre lideró en su día una de las principales organizaciones que introducían hachís por el Guadalquivir, pero las mismas fuentes apuntan a que estaba venido a menos tras un paso por la cárcel.

Precisamente en prisión protagonizó un incidente en el año 2020, cuando apuñaló con un pincho de fabricación casera a un miembro de un clan rival. Acudió a la misa con el arma escondida entre sus ropas y, al término del oficio, atacó a su enemigo, al que hirió en la cara.