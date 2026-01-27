La estación de Santa Justa, principal nudo ferroviario de Sevilla, atraviesa estos días una situación poco habitual marcada por la notable disminución de su actividad. Desde hace una semana, el tránsito de viajeros y trenes se ha reducido de forma significativa como consecuencia directa del accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha afectado a las conexiones de larga distancia entre Madrid y Andalucía.

Actualmente, la conexión ferroviaria entre la capital y el sur peninsular está funcionando “a medias”. Renfe es, por el momento, la única operadora que mantiene el servicio, aunque lo hace de manera reducida y con importantes alteraciones respecto a la oferta habitual. Los trayectos se prolongan hasta cerca de cinco horas de duración total e incluyen un transbordo por carretera en la provincia de Córdoba.

Por su parte, las compañías privadas Iryo y Ouigo han suspendido temporalmente sus servicios en este corredor, a la espera de que se restablezcan las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias para la circulación ferroviaria. Esta situación ha contribuido de manera decisiva a la imagen de calma inusual que presenta Santa Justa, muy alejada del dinamismo habitual de una estación clave para la movilidad en Andalucía.