Laura Gallego pone banda sonora a la espera de la Cabalgata de Sevilla en la calle Asunción con una actuación sorpresa

La calle Asunción, uno de los puntos más concurridos del recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, vivió en la tarde de este 5 de enero un momento que animó aún más la larga espera de miles de personas. La cantante jerezana Laura Gallego sorprendió al público con una actuación improvisada desde un balcón, acompañada por un DJ, convirtiendo la antesala del desfile en una auténtica fiesta.

La Cabalgata de Sevilla, que recorre cerca de diez kilómetros desde las 16.15 hasta las 22.00 horas, alcanza la calle Asunción alrededor de las 20.30. Sin embargo, desde primeras horas de la tarde —e incluso desde las 18.00— la vía principal del barrio de Los Remedios ya se encontraba abarrotada de familias, grupos de amigos y curiosos que aguardaban el paso de Sus Majestades.

Pasadas las 19.00 horas, y para amenizar la espera, Laura Gallego apareció en un balcón de la calle ataviada con un look flamenco y micrófono en mano. Acompañada por un DJ que fusionó bases actuales con la copla, la artista logró captar rápidamente la atención de los asistentes, que no dudaron en animarse y corear los temas interpretados.

Entre las canciones más aplaudidas sonó Como yo te amo, el emblemático tema popularizado por Rocío Jurado, que provocó una ovación espontánea y convirtió la calle en un improvisado escenario al aire libre.

Laura Gallego es una artista muy reconocida en Sevilla, no solo por su trayectoria en la copla, sino también por su estrecha vinculación con la Semana Santa, donde destaca como intérprete de saetas desde balcones y templos. Una vez más, su voz puso emoción a una de las citas más esperadas del calendario festivo sevillano.