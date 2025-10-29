Numerosas calles del barrio del Cerro del Águila, en Sevilla, han sufrido importantes acumulaciones de agua durante la mañana de este miércoles debido a las intensas lluvias registradas en la capital. En el cruce de las calles Aragón y Lisboa, la situación ha sido especialmente grave: el nivel del agua ha llegado a tal punto que varios coches han quedado parcialmente sumergidos e incluso algunos han llegado a flotar.

Los vecinos, tras el paso de la tromba de agua, han colaborado para achicar el agua y despejar las vías afectadas, utilizando cubos y herramientas domésticas ante la falta de medios inmediatos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se han gestionado más de 700 incidencias en toda la provincia de Sevilla a causa de las fuertes lluvias y rachas de viento. La mayoría de los avisos se han concentrado durante las horas centrales del día, provocando calles anegadas, cortes de carreteras, suspensión de clases y retrasos ferroviarios en distintas zonas.

En la capital, la empresa metropolitana Emasesa ha cifrado en 115 litros por metro cuadrado la cantidad de lluvia recogida desde la medianoche hasta las 15:00 horas, llegando a alcanzar picos de 25 litros por metro cuadrado en apenas una hora durante la mañana.