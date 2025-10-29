Los trabajadores de Aerópolis se quedan atrapados por la lluvia
Se ha anegado el acceso a la A-4 desde el parque de La Rinconada
La lluvia torrencial caída este miércoles en Sevilla ha anegado varios polígonos industriales y parques empresariales. Entre ellos, el de Aerópolis, en La Rinconada. Pasadas las tres de la tarde se ha desbordado el arroyo Espartales, lo que ha provocado que se anegue el acceso desde la A-4 y multitud de vehículos queden bloqueados.
El desbordamiento ha coincidido con el momento en el que numerosos empleados abandonaban sus puestos de trabajo, lo que ha provocado que dicha vía de circulación se colapse.
"El agua cubre hasta las matrículas de los coches", señala Juanmi, empleado del parque aeronáutico. El edificio donde se encuentra su empresa se ha anegado, lo que ha provocado considerables daños en el parking subterráneo, "totalmente inundado". "Aquí no ha venido nadie. Ni Bomberos ni la Policía Local", lamentaba.