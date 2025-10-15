SUCESOS
Los vecinos despiden los toldos que protegieron del sol durante los últimos meses de verano

Los toldos de Calle Campana, que ofrecieron sombra a vecinos y transeúntes durante los meses más cálidos, han sido retirados con el fin del verano.

Fueron instalados a principios de abril y se mantuvieron hasta esta semana, cumpliendo su función de proteger del sol y aportar comodidad al espacio público.

Ahora, la calle recupera su aspecto habitual, mientras los residentes esperan su regreso el próximo año.

