Retirada de los toldos de calle Campana
Los vecinos despiden los toldos que protegieron del sol durante los últimos meses de verano
La retirada de los toldos de la Avenida se retrasa un mes
Los toldos de Calle Campana, que ofrecieron sombra a vecinos y transeúntes durante los meses más cálidos, han sido retirados con el fin del verano.
Fueron instalados a principios de abril y se mantuvieron hasta esta semana, cumpliendo su función de proteger del sol y aportar comodidad al espacio público.
Ahora, la calle recupera su aspecto habitual, mientras los residentes esperan su regreso el próximo año.