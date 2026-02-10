El origen del fuego en una vivienda apunta a un brasero. La moradora salió por la ventana y quedó en una cornisa hasta ser auxiliada

Un incendio en la localidad de San José de la Rinconada que, podría habría sido provocado por un brasero se salda con un rescate heroico in extremis. En la grabación se aprecia cómo el fuego y el humo salen con intensidad desde la terraza de un piso, en una escena que ha causado conmoción por la situación de riesgo vivida por una vecina.

La vecina del piso afectado decidió salir por la ventana para intentar ponerse a salvo. Esa decisión la dejó en una posición extremadamente comprometida: su vida quedó literalmente pendiente de una cornisa, con el humo y las llamas detrás y el vacío como amenaza inmediata. Cuando parecía que no había salida y que la caída era inminente, la vecina de abajo interviene de forma directa y, con rapidez, consigue sujetar el pie de su vecina en el instante en que esta parece perder apoyo. Ese gesto evita que caiga al vacío y resulta clave para que la mujer no termine precipitándose.