El balcón de una vivienda en Sevilla Este durante el paso de la borrasca Kristin

Un balcón de la última planta de un bloque de viviendas se ha desprendido por completo este miércoles en la calle Indonesia, en el barrio de Sevilla Este, coincidiendo con una jornada marcada por el paso de la borrasca Kristin. Los restos del balcón han caído a la vía pública, sin que conste la existencia de personas heridas.

El suceso se ha producido en un contexto meteorológico especialmente adverso. La Agencia Estatal de Meteorología había activado el aviso naranja en la capital hispalense entre las 6.00 y las 15.00 horas de este miércoles, ante el riesgo de rachas de viento que podían superar los 90 kilómetros por hora.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha informado de que, hasta el mediodía de este miércoles, se han registrado 200 incidencias relacionadas con el temporal, aproximadamente la mitad de ellas por la caída de árboles y ramas como consecuencia del fuerte viento.

Los servicios municipales continúan trabajando para atender las incidencias provocadas por la borrasca y garantizar la seguridad en la vía pública, mientras se mantiene la recomendación de extremar la precaución durante el episodio de meteorología adversa.