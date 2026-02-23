El Virgen del Rocío convierte la higiene de manos en un reto colectivo con videojuegos y participación ciudadana

En un hospital, un gesto que apenas dura unos segundos puede marcar la diferencia entre la recuperación y una complicación. Con esa premisa, el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha decidido dar un paso más y convertir la higiene de manos en una auténtica cultura compartida, más allá del protocolo escrito.

El centro sevillano acaba de activar su Plan de Mejora de Higiene de Manos 2025-2027, una estrategia ambiciosa que combina formación, tecnología y participación ciudadana para reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria.

Videojuegos para aprender a salvar vidas

La imagen tradicional de un curso teórico ha dado paso, en parte, a una pantalla interactiva. Una de las apuestas más llamativas del plan es la creación de varios videojuegos educativos, disponibles en la web https://higiene-heroes.netlify.app/, diseñados para concienciar a profesionales, pacientes y familias sobre la importancia de este hábito.

La gamificación se convierte así en herramienta pedagógica. A través de dinámicas participativas y retos adaptados a distintas edades, el hospital busca reforzar conocimientos y, al mismo tiempo, acercar la cultura de seguridad de una forma más atractiva y cercana.

El plan se estructura en cuatro líneas estratégicas y cinco fases de desarrollo. Dos de esas líneas se centran especialmente en la formación y en la sensibilización, con el objetivo de consolidar una cultura de seguridad sólida y transversal en todo el complejo hospitalario.

La formación continua constituye uno de los pilares. Se han programado sesiones prácticas dirigidas tanto a personal sanitario como no sanitario para profundizar en los cinco momentos clave de la higiene de manos definidos por la Organización Mundial de la Salud: antes del contacto con el paciente; antes de una tarea aséptica; después del riesgo de exposición a fluidos; tras el contacto con el paciente; y después del contacto con su entorno.

La estrategia se completa con una línea específica de participación ciudadana. Pacientes y familiares no son meros receptores de cuidados, sino actores implicados en la seguridad hospitalaria, mediante actividades informativas, testimonios y acciones de corresponsabilidad.

El cuarto eje apuesta por la visibilización activa, utilizando canales digitales y nuevas tecnologías para reforzar mensajes clave y mantener la higiene de manos en el centro de la conversación asistencial.

Desde el hospital recuerdan que la higiene de manos es la medida más eficaz para prevenir infecciones en el entorno sanitario. Un lavado correcto en el momento adecuado puede evitar la transmisión de microorganismos, reducir la necesidad de antibióticos y acortar ingresos hospitalarios.

"Queremos que la higiene de manos deje de ser solo un protocolo y se convierta en un hábito natural en cada contacto asistencial", explica Raquel Valencia, jefa de la Unidad de Medicina Preventiva.