Una persona está ingresada en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Sevilla aquejada de la meningoencefalitis que causa el virus del Nilo. Se trata del primer positivo y hospitalizado registrado en el presente periodo de calor después de que el pasado año se notificaran 71 casos en Andalucía (57 en la provincia de Sevilla y 14 en la de Cádiz) hasta el 29 de octubre.

La Junta de Andalucía no ha añadido detalles del lugar exacto donde está ingresado este nuevo enfermo ni el municipio donde reside.

Así ha informado la Consejería de Salud en una nota, en la que añade que, al conocerse el resultado de las pruebas, se han activado los protocolos y las medidas de salud pública previstas con el objetivo de controlar una posible propagación de la enfermedad cuyo vector es un mosquito del género Culex. Hasta la fecha, informa Salud, no se ha detectado circulación viral en caballos o aves, reservorios del virus, y que en este momento hay poca actividad de mosquitos en la fase adulta.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica recuerda que no este virus no se transmite de persona a persona y que dicha transmisión es por picadura de dicho género común del mosquito. Las medidas de prevención de la infección en humanos están basadas por tanto en evitar las picaduras de los mosquitos, tales como emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, intentar no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer, procurar dejar la luz apagada, seguir diariamente una correcta higiene corporal, evitar los perfumes intensos, usar ropa que cubra lo máximo posible y sacudirla antes de usarla si se ha tendido en el exterior o hacer un uso adecuado de los repelentes.