Vithas Sevilla impulsa un programa de rehabilitación cardiometabólica dirigido a pacientes con cáncer

El Hospital Vithas Sevilla amplía su cartera de servicios con la puesta en marcha de un programa de rehabilitación cardiometabólica dirigido específicamente a pacientes oncológicos, una iniciativa que apuesta por el ejercicio terapéutico y el abordaje multidisciplinar como herramientas clave para mejorar la recuperación, reducir complicaciones y aumentar la tolerancia a los tratamientos contra el cáncer.

El programa ha sido diseñado de forma conjunta por los servicios de oncología del centro y el equipo Cardiomet, especializado en rehabilitación cardiometabólica y funcional, dirigido por la doctora Julia Eslava. Se trata de un abordaje multidisciplinar basado en el ejercicio terapéutico, adaptado a las necesidades clínicas de cada paciente y orientado a mejorar su estado físico, funcional y emocional a lo largo de todo el proceso oncológico.

Este nuevo servicio ofrece una evaluación integral y un plan de intervención individualizado que complementa los tratamientos médicos habituales. Según explica la doctora Rosa María Rodríguez Campins, especialista en Medicina Interna del equipo Cardiomet, "la superación del cáncer no se limita a eliminar la enfermedad, sino que implica cuidar la salud global del paciente y reducir riesgos futuros. La rehabilitación oncológica es clave para mejorar los resultados y la calidad de vida".

El itinerario asistencial cuenta con la participación coordinada de profesionales de cardiología, medicina interna, nutrición y fisioterapia. A partir de una valoración inicial exhaustiva, se analizan aspectos nutricionales, psicológicos y físicos, incluyendo pruebas de capacidad funcional y muscular, estudios de composición corporal mediante bioimpedancia y controles analíticos. "Este enfoque nos permite garantizar la máxima seguridad clínica y adaptar el programa a cada fase del tratamiento", señala la doctora Rodríguez Campins.

Un acompañamiento en todas las fases del proceso oncológico

La rehabilitación cardiometabólica puede desarrollarse antes, durante y después de los tratamientos oncológicos. Bajo la supervisión de la fisioterapeuta María del Castillo y siguiendo las guías internacionales de cardio-oncología, el programa se desarrolla en las instalaciones del Hospital Vithas Sevilla mediante ejercicios adaptados a las capacidades y objetivos de cada paciente.

En las fases iniciales, el entrenamiento terapéutico prepara al paciente para afrontar los tratamientos con mejores condiciones físicas y emocionales, reduciendo la fatiga, el deterioro funcional y la pérdida de masa muscular. Durante el tratamiento activo, el programa contribuye a mejorar la respuesta inmunológica, controlar los efectos secundarios y aumentar la tolerancia a terapias como la quimioterapia o la radioterapia. Tras la finalización de los tratamientos, la rehabilitación favorece la recuperación funcional, mejora la capacidad cardiorrespiratoria y ayuda a reducir la inflamación crónica, el riesgo cardiovascular y la posible cardiotoxicidad asociada a determinados fármacos.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Instituto Oncológico Vithas (IOV), orientada a la prevención, la promoción de la salud y la atención integral del paciente con cáncer. El IOV reúne a especialistas de referencia en oncología en España, con una sólida trayectoria clínica, una visión innovadora de la asistencia sanitaria y un firme compromiso con la investigación y las terapias personalizadas.