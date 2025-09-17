Alquiler con opción a compra en Sevilla: una modalidad apartada del mercado inmobiliario local

Los anuncios de alquileres con opción a compra en portales de vivienda son muy escasos.

La tasa de emancipación juvenil se ha estancado por la crisis de la vivienda. Según el Consejo de la Juventud, los españoles de entre 16 y 29 años deben destinar el 92% de su salario si quieren establecerse en solitario. La mayoría de los que logran irse de casa pagan alquileres que, en ciudades como Sevilla, se encuentran en máximos históricos.

El próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluirá una nueva subvención de 30.000 euros destinada a facilitar de los menores de 35 años el acceso a una vivienda bajo la modalidad de alquiler con opción a compra. Esta modalidad brinda a los inquilinos sin ahorros suficientes para hipotecarse la oportunidad de arrendar una vivienda con la posibilidad de comprarla tras la finalización del contrato. La totalidad o una parte de las rentas abonadas hasta ese momento podrán descontarse del precio final.

A falta de conocer los detalles, el Gobierno de España ha avanzado que la ayuda se aplicará a inmuebles con protección ofical permanente. En Sevilla, la empresa municipal Emvisesa convoca periódicamente la adjudicación de VPO con opción a compra, no obstante, esta es una alternativa a priori poco habitual en el mercado libre.

Dúplex con terraza sin amueblar en Nervión

Encontrar anuncios de viviendas en alquiler con opción a compra en Sevilla es complicado en portales como Idealista o Fotocasa. Uno de los escasos ejemplos lo encontramos en este ático dúplex en la calle Cristo de la Sed. Se trata del anuncio de un propietario particular, que ofrece en arrendamiento una moderna construcción de 76 metros cuadrados con orientación exterior y sin ascensor.

Ático en alquiler con opción a compra en Nervión. / Idealista

Este piso dispone de salón, cocina americana, tres dormitorios, dos baños y terraza con piscina. La vivienda, actualmente sin amueblar, se alquila por 1.700 euros al mes y con la posibilidad de acordar un alquiler con opción a compra.

Chalet con piscina y terreno en Bollulos de la Mitación

En la Urbanización La Juliana de Bollulos de la Mitación se alquila un chalet independiente, en obras, aunque con primeras calidades. La construcción, de 380 m², se encuentra en una parcela de 800 m² con jardín, piscina climatizada y una plantación de olivos centenarios.

Casa unifamiliar en Bollulos de la Mitación. / Fotocasa

La planta baja dispone de un baño completo, cocina americana con isla y un amplio salón con vistas. La vivienda cuenta asimismo con tres dormitorios y otros dos cuartos de baño, así como terraza solarium y aparcamiento con capacidad para tres vehículos. El precio del alquiler es de 2.500 euros al mes, con opción de compra.

Piso en Macarena por 265.000 euros

Piso en Macarena con posibilidad de alquiler con opción a compra. / Idealista

Una agencia inmobiliaria alquila con opción a compra un piso de 95 m² en el barrio de Los Carteros-San Diego, al norte de la ciudad. La vivienda se sitúa en una décima planta exterior y dispone de un salón-comedor amplio y luminoso con cocina independiente. El resto se distribuye en cuatro dormitorios, uno de ellos con vestidor, y un baño completo. En este caso, su precio está tasado en 265.000 euros.