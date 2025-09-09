Viviendas nuevas desde 144.000 euros a diez minutos del centro de Sevilla

En una ubicación elevada con vistas al skyline de Sevilla, rodeada de naturaleza y a solo unos minutos del centro de la capital, nace Mirador de Sevilla: una nueva promoción residencial compuesta por 40 viviendas de 1 a 3 dormitorios, con piscina comunitaria, zonas ajardinadas, plazas de aparcamiento en superficie incluidas y áticos con amplias terrazas. Todo ello, desde tan solo 144.000 euros. Esta nueva propuesta, de la mano de Gilmar, llega en un momento especialmente sensible del mercado inmobiliario, marcado por el alza sostenida de precios y las crecientes dificultades para acceder a una vivienda de calidad. “En este contexto, Mirador de Sevilla representa una oportunidad real y necesaria: un proyecto pensado para jóvenes, nuevas familias y compradores que buscan un equilibrio entre entorno, espacio, precio y cercanía a la ciudad”, asegura Manuel Pérez Ponce, responsable de la promoción de Gilmar.

Situada en Gelves, un encantador municipio del Aljarafe sevillano, la promoción permite disfrutar de un entorno tranquilo y natural sin renunciar a una excelente conexión con Sevilla. La estación de metro San Juan Bajo se encuentra a solo cinco minutos, lo que garantiza un acceso rápido y cómodo al centro urbano. Además, la localidad ofrece servicios educativos, deportivos, culturales y comerciales, así como espacios para pasear, hacer deporte al aire libre o desconectar junto al río Guadalquivir. Gelves conserva su identidad ligada al puerto deportivo y a su tradición náutica, y en los últimos años se ha consolidado como una de las zonas con mayor proyección residencial del área metropolitana. Su desarrollo urbano, bien planificado y en contacto con el paisaje, lo convierte en un destino ideal para quienes desean una vivienda con más espacio, luz, aire libre y calidad constructiva. Los precios de vivienda en Sevilla y su área metropolitana han experimentado una subida continuada en los últimos años, en línea con la tendencia regional y nacional. En 2025 el precio medio en la capital ha alcanzado los 2.644 €/m², un incremento interanual del 14,1 %, según el Instituto Nacional de Estadística.

En la provincia, municipios del Aljarafe como Gelves muestran valores medios entre 1.700 y 1.920 €/m², con subidas anuales del 7 % al 11 %. El INE también destaca que la vivienda nueva en España refleja un aumento del 12,2 % en el primer trimestre de 2025. En este contexto, propuestas como Mirador de Sevilla, con precios de partida desde 144.000 €, representan una respuesta tangible a la demanda de vivienda nueva con calidad y buena ubicación.

Mirador de Sevilla responde a esa demanda con un diseño moderno, eficiente y orientado al confort diario. “Las viviendas están concebidas para ofrecer funcionalidad y bienestar, con materiales de calidad, distribución optimizada y espacios exteriores que amplían el uso y disfrute del hogar durante todo el año”, destaca Pérez Ponce. Mirador de Sevilla es mucho más que una vivienda. Es el lugar desde el que construir una nueva forma de vivir e invertir.

Sobre Gilmar

Gilmar Consulting Inmobiliario es una empresa de intermediación inmobiliaria, de capital español, fundada en 1983 por Jesús Gil Marín y Manuel Marrón Fuertes, propietarios y consejeros delegados. En la actualidad, opera los mercados de alquiler, compraventa de viviendas de obra nueva y segunda mano, fincas rústicas, capital markets y retail. Su red comercial se compone de 37 equipos comerciales, ubicados en Madrid, Costa del Sol (Málaga, Marbella, Benalmádena, Estepona y Puerto Banús), Sevilla, costa de Cádiz y en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Además, Gilmar mantiene alianzas comerciales con las mejores inmobiliarias más de 35 países. El grupo de empresas Gilmar incorpora, además de la sociedad inmobiliaria (Gilmar Consulting Inmobiliario), otras compañías que refuerzan su propuesta de valor, dedicadas a la gestión hipotecaria (Hipogesban); construcción, reformas e interiorismo (Soluciones Constructivas); y tasación y valoración de activos (Thirsa).