Vox pide eliminar los gastos en promoción turística e igualdad para respaldar las cuentas de Sanz

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla formalizó el lunes sus enmiendas al proyecto de Presupuestos municipales para el ejercicio 2026. La formación prioriza impulsar la inversión en parques empresariales, mercados de abastos y políticas de apoyo a la maternidad. En contraposición, el partido de Abascal plantea la supresión de partidas destinadas a Cooperación al Desarrollo, Igualdad de Género y Lucha contra el Cambio Climático.

Cristina Peláez, portavoz de Vox en el consistorio sevillano, ha expresado su confianza en que el gobierno local demuestre "sensibilidad" para continuar "profundizando en políticas de optimización de las inversiones y la eliminación del gasto superfluo e innecesario que tan buenos resultados han arrojado este año gracias al pacto presupuestario con Vox". Esta declaración subraya la línea de acción que la formación defiende para las cuentas municipales.

Entre las demandas específicas, Peláez ha adelantado la petición de un "incremento muy notable" de la inversión en los parques empresariales, superando los 3 millones de euros, por su papel como "auténtico motor económico para Sevilla, generador de empleo y riqueza". Asimismo, se busca dotar "suficientemente" el cheque-bebé con un aumento de 3,6 millones de euros, para que en 2026 "todas las mujeres embarazadas que lo soliciten tengan acceso a esta ayuda municipal". Otras propuestas abarcan mayor inversión para comercios afectados por obras públicas, mercados de abastos, las festividades de San Fernando y la Inmaculada, y la creación de los Museos del Flamenco, la Semana Santa y el de la Historia de Sevilla.

En lo que respecta a la contención del gasto, Vox propone para el presupuesto de 2026 la eliminación o reducción de diversas partidas económicas que, a su juicio, constituyen un "gasto superfluo e innecesario". Estas incluyen las asignaciones para Cooperación al Desarrollo, las de Igualdad de Género, las destinadas a los sindicatos y las dirigidas a la lucha contra el Cambio Climático, marcando una clara reorientación de prioridades en el gasto público.

ELIMINACIÓN Y RECORTE EN GASTO SUPERFLUO

La portavoz municipal, Cristina Peláez, ha argumentado que "los muchos impuestos que pagan los sevillanos tienen que venir de vuelta, debe existir un retorno". Según su visión, todo lo que recortamos o eliminamos es perfectamente viable porque, en muchos casos, sólo sirve para alimentar una maquinaria política subvencionada por otras administraciones, desde el gobierno de Sánchez a la Junta de Moreno Bonilla, pasando, por supuesto por la Diputación de Sevilla, generador de recursos de la izquierda sevillana.

En relación con las políticas de Igualdad de Género, Peláez ha precisado que el objetivo de su grupo es "eliminar todas las subvenciones a excepción de las ayudas directas, gastos o subvenciones que irán directamente a manos de las mujeres que sí han sufrido violencia doméstica, no a las asociaciones o colectivos que viven precisamente de este fenómeno". Esta medida busca redirigir los fondos hacia las víctimas directas, evitando intermediarios.

Respecto a otras subvenciones, la representante de Vox ha manifestado su intención de "volver a centrarnos en la eliminación de las subvenciones destinadas a la lucha contra el cambio climático porque nos negamos a seguir untando con dinero público a organizaciones que, a su juicio, van contra los intereses de familias y trabajadores". Además, la formación propone "combatir la agenda woke eliminando publicidad y propaganda para chiringuitos LGTBI, sindicatos y organizaciones de la órbita de la extrema izquierda (como Facua), e incluyendo cuadernillos de programas afectivo-sexual para colegios", lo que representa una postura firme contra ciertas ideologías.

Finalmente, Cristina Peláez ha señalado que las enmiendas al presupuesto de 2026 también proponen suprimir los programas de promoción turística (viajes, reuniones y propaganda). La portavoz ha justificado esta propuesta afirmando que "a Sevilla no le hace falta más promoción turística porque se promociona sola, y no debemos permitir gastar dinero en algo que, francamente, la ciudad no necesita en estos momentos", sugiriendo que la capital andaluza posee un atractivo intrínseco que no requiere de inversión adicional en este ámbito.