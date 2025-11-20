Nuevos cambios en el gobierno de Sanz: Gastalver gana peso y Tena asume Deporte

María Tena ha jurado su cargo como concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Su toma de posesión se ha producido en el Pleno municipal ordinario de este jueves, incorporándose al equipo de gobierno. La nueva edil asume esta responsabilidad tras la designación de Silvia Pozo, anterior titular del área, como delegada territorial de Salud.

Tena asume la delegación de Deporte, que pasa a integrarse en la nueva área que dirigirá Blanca Gastalver, y el distrito Macarena. El alcalde José Luis Sanz ha promulgado nuevos decretos de composición de la junta de gobierno y designación de teniente de alcalde, de modificación de las áreas de gobierno y delegaciones, así como sus titulares y de modificación de la estructura de la administración municipal ejecutiva y competencial de las distintas areas y delegaciones.

La principal novedad de estas resoluciones radica en la modificación de la décima área de Gobierno, que pasa a denominarse Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud. Esta Área de Gobierno la dirigirá como teniente de Alcalde Blanca Gastalver y dentro de ella se integrará la delegación de Deporte que asumirá María Tena (también estará al frente de la junta municipal del distrito Macarena). Como consecuencia de esta modificación, la cuarta área de Gobierno que dirige Juan de la Rosa pasa a denominarse de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda.

Tras su jura, Tena recibió felicitaciones de los grupos municipales. El alcalde José Luis Sanz le dio la bienvenida y le deseó "mucha suerte, que será la de miles de sevillanos y sevillanas". El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ofreció la colaboración de su formación para lograr acuerdos "en un ambiente propicio". Felicitó a la nueva concejala por su llegada al Consistorio, destacando que "Desde hoy eres concejal, y para las personas que amamos nuestra ciudad no hay tarea más noble".

Desde Vox, Cristina Peláez le brindó su "apoyo, cariño y cercanía para todo lo que necesite". Ismael Sánchez (Podemos e IU) le deseó "aciertos, que faltan hace" y manifestó "toda la disposición para las tareas que tiene que desempeñar".

Así queda la Administración ejecutiva del Ayuntamiento:

Alcalde: José Luis Sanz

Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital: Juan Bueno

Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio: Álvaro Pimentel

Área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos: Minerva Salas

Área de Gobierno de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda: Juan de la Rosa

Delegación de Patrimonio: Amidea Navarro

Área de Gobierno de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal: Evelia Rincón

Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal: Pepe Lugo

Área de Gobierno de Fiestas Mayores: Manuel Alés

Área de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos: Ignacio Flores

Área de Gobierno de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones: José Luis García

Área de Gobierno de Turismo y Cultura: Angie Moreno

Área de Gobierno de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud: Blanca Gastalver

Delegada de Deporte: María Tena