Vox Sevilla vuelve a dar la batalla por San Fernando e incluye a la Inmaculada

Una nueva oportunidad para San Fernando... y la Inmaculada Concepción. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla pedirá en el próximo pleno de enero que tanto la festividad de San Fernando como la de la Inmaculada sean declaradas fiestas mayores de Sevilla. La formación política, cuya portavoz es Cristina Peláez, realiza de este modo un nuevo intento para que se reconozca la figura de Fernando III el Santo, conquistador de Sevilla en 1248. Vox quiere recuperar el día 30 de mayo como festivo, además de obtener el compromiso del pleno para que se desarrolle un programa de actos acorde con la figura y que se elaboren materiales educativos para que se enseñen en los colegios municipales. Vox ya realizó esta petición en octubre de 2023, pero contó con el voto en contra del PP, quien esgrimió que la festividad no estaba lo suficientemente arraigada en el pueblo. Ahora, con el formato de la Feria en liza y tras los últimos acuerdos entre los dos partidos, la propuesta tiene más visos de ser atendida.

El primer intento de Vox para rescatar del olvido institucional a San Fernando se produjo en el año 2021. Entonces, planteó al pleno municipal celebrar el 350 aniversario de la canonización, recuperar el festivo del 30 de mayo y llevar su figura y obra a los colegios sevillanos. Las propuestas contaron con el respaldo del Partido Popular y de Ciudadanos. El gobierno local socialista, entonces con Juan Espadas como alcalde, votó en contra de recuperar el día 30 de mayo como festivo local, ya que consideraba prioritario apostar por el traslado a la Feria al considerar que debe primar el componente económico, sobre todo después de dos años sin celebración por la pandemia del covid. Las otras dos cuestiones tampoco contaron con el respaldo necesario.

En octubre de 2023, ya con el PP en la Alcaldía, Vox elevó su apuesta por San Fernando para pedir que la descafeinada festividad del 30 de mayo pasara a ser fiesta mayor de la ciudad, además de recuperar el 30 de mayo como festivo local. La petición llegaba en un año en el que se conmemoraba el 775 aniversario de la conquista de la ciudad por parte del monarca castellano. Unas efemérides que pasaron sin pena ni gloria para el Ayuntamiento. Los acuerdos planteados por Vox tampoco salieron adelante.

Pero a la tercera puede ir la vencida. Saben desde Vox que su capacidad para influir en el gobierno municipal ha cambiado. En este sentido, desde el grupo municipal de Vox, en el que Sanz se viene apoyando en los últimos meses debido a su minoría en el Pleno, ha supeditado su apoyo al cambio de formato de la Feria a que el día de San Fernando vuelva a ser uno de los dos festivos locales (el otro es el jueves del Corpus Christi).

En este contexto, las propuestas que trasladará Vox al pleno para su aprobación buscan, en primer lugar, que se eleve el reconocimiento, tanto de esta festividad local de San Fernando, como de la festividad de la Inmaculada Concepción, por parte del Ayuntamiento, otorgándoles el rango de Fiestas Mayores de Sevilla, incorporándose a las competencias de la Delegación de Fiestas Mayores, junto con las ya existentes; para lo cual se interesa un incremento presupuestario que se cifra en 100.000 euros anuales.

En segundo lugar, que se cree dentro del área de Fiestas Mayores, una línea de subvenciones a la que puedan aspirar entidades que trabajen en actividades culturales y de divulgación del rey san Fernando, a fin de facilitar y apoyar el trabajo de estas.

En tercer lugar, que la Corporación adquiera el compromiso firme de recuperar, siempre que se den las circunstancias necesarias, la festividad local para el día 30 de mayo.

En cuarto y último lugar, que en atención a este reconocimiento a San Fernando, se elabore un calendario de actividades y actos conmemorativos, que se celebrarían tanto el día 30 de mayo, así como en los días previos, valorándose, entre otras, una agenda cultural (conciertos, exposiciones, conferencias…) y la elaboración de materiales formativos, dentro de la oferta educativa municipal sobre la vida de San Fernando y la historia de la reconquista, con el objetivo de que se pueda distribuir a los centros escolares de Sevilla para su divulgación; atendiendo a que cuando el 30 de mayo coincida con día no lectivo, se adelanten los actos escolares al día lectivo inmediatamente anterior a dicha fecha.