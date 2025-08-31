Vuelca su coche en Sevilla y da positivo en la alcoholemia siete veces por encima de lo permitido

Un conductor de 51 años resultó herido leve este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida Marqués de Pickman de Sevilla. Este hombre conducía bajo los efectos del alcohol y dio positivo en la prueba de alcoholemia superando el séptuplo de la tasa máxima permitida, que es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El coche que conducía chocó contra otro vehículo que estaba aparcado y terminó volcando en mitad de la calzada.

Según informaron los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla en sus redes sociales, el siniestro tuvo lugar sobre las dos y media de la tarde. Fue necesaria la intervención de los Bomberos para asegurar y voltear el vehículo. La Policía Local investiga el accidente e instruye las diligencias oportunas.