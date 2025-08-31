Un conductor ebrio provoca una colisión en cadena en Sevilla

Un conductor ebrio provocó este domingo un accidente en cadena en el que se vieron implicados tres vehículos. El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana en el puente de la avenida Alcalde Manuel del Valle, en la bajada hacia la intersección con la avenida de Kansas City.

Según informaron los servicios de emergencias del Ayuntamiento a través de sus redes sociales, se habilitaron desvíos de tráfico en la avenida Alcalde Manuel del Valle sentido Kansas City. El conductor que provocó el accidente dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Uno de los implicados en el siniestro resultó herido leve. La Policía Local está investigando el accidente para determinar cuáles fueron las causas y cómo se produjo el mismo. El tráfico quedará normalizado en la zona una vez finalicen los trabajos sobre el terreno.