Una web sevillana para las comidas de Navidad

La Navidad se anticipa cada vez más. Poco después de Todos los Santos, las calles y tiendas empiezan a revestirse con la decoración propia de las próximas fiestas. Una peculiar carta de presentación que provoca que todo se acelere, de ahí la importancia de ir cerrando cuanto antes las comidas que familiares, amigos y compañeros de trabajo organizan llegadas estas fechas. Labor nada fácil, pues hay que acordar restaurante, menú y lo que es más importante, el precio por comensal. Esta situación fue la que llevó hace 11 años a Santiago Perdomo, director de Andalunet, a crear una página web donde sus clientes hosteleros puedan publicitar la oferta gastronómica que preparan para tales encuentros. Una herramienta muy útil que reduce tiempo y aporta mucha información.

Andalunet nació en 1997. "Fue la precursora de Google en Sevilla", señala Perdomo, que detalla que esta empresa lleva más de 30 años de experiencia en el manejo de internet. "Nuestra filosofía en la red de redes ha sido anticiparnos a lo que iba a ser demandado después", añade este empresario, que recuerda que a finales de los 90 crearon la primera web sobre Sevilla y también sobre la Feria. "Hubo usuarios extranjeros que nos pidieron entradas para pasar por la portada", rememora.

En aquellos años, la principal actividad de Andalunet era el diseño web y la creación de portales on line. En la actualidad está especializada en el diseño web, el marketing digital y el social media. Cuenta con una cartera de 500 clientes, entre ellos, importantes firmas hosteleras de la ciudad, para las que en 2014 creó un portal en el que pueden consultarse los menús navideños. Con esta iniciativa se logran dos objetivos, por un lado, responder a la necesidad de información de muchos sevillanos sobre la oferta culinaria de estas fiestas y, por otro, dar "valor añadido" al servicio que ya prestaban a los restaurantes.

En la capital y la provincia

Con tales premisas nació Menús Navidad en Sevilla (www.menusnavidadsevilla.com), donde aparece la oferta navideña de 25 restaurantes sevillanos, 16 en la capital y nueve en la provincia. Dentro de la ciudad hispalense, se hace una división según la localización de los negocios. Así, en el Casco Antiguo se distinguen varias zonas, la conformada por Santa Cruz, la Judería y la Puerta de Carmona; Catedral-Sierpes; el entorno de la parroquia de la Magdalena y el Paseo de Colón; y desde el Museo a la iglesia de Santa Catalina, pasando por la Alameda. Fuera de este ámbito se encuentran otras demarcaciones, como Heliópolis-El Porvenir-Bermejales; el Puerto y el Prado de San Sebastián; Triana-Los Remedios; y Nervión. Ya en la provincia se ofrecen posibilidades de celebrar estos encuentros navideños en restaurantes situados en localidades del Aljarafe y algo más alejadas, como Utrera. Los interesados, pueden pulsar la opción que más les convenga y, si se deciden, comenzar la reserva.

Santiago Perdomo. / Redacción Sevilla

Perdomo reconoce que este tipo de comidas ha variado bastante desde que se activó la página web en 2014. Lo han hecho en dos aspectos. Uno, el económico. "Cuando empezamos con este servicio, que es gratuito para nuestros clientes, había menús por 20 euros, precio ya inexistente", incide. Actualmente es complicado encontrar un menú por menos de 50 euros. El otro concierne a la carta, "cada vez más sofisticada". Un cambio que para el director de Andalunet simboliza el buen momento que vive la hostelería sevillana, respaldada por reconocidos chefs.

La mayor avalancha de entradas en esta web se registra a partir del 20 de noviembre, un mes antes de la fecha en la que más comidas navideñas se celebran, aunque las consultas se llevan realizando desde octubre. Incluso hay llamadas a Anadalunet a principios de septiembre, cuando muchos sevillanos regresan de la playa y cierran ya el día, el restaurante y el menú para unos encuentros que tendrán lugar tres meses después. Una anticipación a la que este portal da respuesta con comidas en las que se llega a pagar 115 euros por comensal. El bolsillo manda en un costoso diciembre.