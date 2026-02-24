Un 1-3 con el Real Madrid y un derbi amistoso, el bagaje del Sevilla en La Cartuja

El Sevilla jugará este domingo en el Estadio de La Cartuja el derbi, que será el segundo encuentro de los nervionenses de carácter oficial y el tercero de su historia en este escenario.

Éste no será el primer derbi que acoja La Cartuja, ya que el 31 de agosto de 2001 se enfrentaron en este feudo para disputar el I Trofeo Estadio Olímpico. Fue un torneo amistoso veraniego bajo el formato triangular, con partidos de 45 minutos, dirigido por el árbitro Medina Cantelejo, en el que también participó el Athletic Club, y que se desarrolló en una sola jornada en una instalación que se había inaugurado dos años antes con motivo de los Mundiales de Atletismo de 1999.

El Sevilla empató el primer partido 0-0 frente al Athletic. Después, el Betis se impuso 1-0 a los vizcaínos; y el último encuentro reunió a los dos equipos sevillanos y terminó con empate sin goles. Entre los jugadores sevillistas que disputaron este partido se encontraban José Antonio Reyes, Pablo Alfaro, Casquero y Antoñito entre otros.

El Sevilla sólo ha disputado un encuentro oficial en La Cartuja, que se celebró el 27 de abril de 2003, con José María del Nido Benavente como presidente de la entidad, que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para jugar en el estadio.

Fue positivo en lo económico, pero no tanto en lo deportivo, ya que aquel Sevilla dirigido por Joaquín Caparrós cayó 1-3 ante el Real Madrid de Vicente del Bosque. Iván Helguera adelantó a los merengues, Paco Gallardo empató para los de Nervión antes del descanso y los visitantes cerraron el encuentro con los goles de Zidane y Morientes, marcando así la primera experiencia oficial del Sevilla en este feudo.