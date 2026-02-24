Accionistas Unidos exige a la Junta una resolución sobre el Sevilla FC como BIC tras dos años sin respuesta

Dos años después de que Accionistas Unidos (AU) registrará formalmente la solicitud para que el Sevilla FC fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría etnológica, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía continúa sin pronunciarse. El silencio administrativo, prolongado en el tiempo, ha ido sedimentando una creciente inquietud entre aficionados y colectivos sevillistas, que contemplan cómo la iniciativa permanece suspendida sin haber un horizonte claro.

El expediente -respaldado por un exhaustivo informe de 179 páginas- se encuentra desde diciembre en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), adonde fue remitido, como informó Diario de Sevilla, a la espera de un dictamen técnico. Desde entonces, el trámite avanza con mucha parsimonia.

En un comunicado difundido este martes, AU subraya el respaldo inédito que ha cosechado la iniciativa: más de 220 peñas sevillistas de toda Andalucía, la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) y el propio Pleno del Ayuntamiento han mostrado su apoyo, al que se suman más de 8.000 adhesiones individuales.

"El Sevilla FC, presente en la sociedad sevillana y andaluza desde el siglo XIX, constituye una de las entidades sociales, culturales y deportivas más relevantes de Andalucía, con una influencia que trasciende lo estrictamente deportivo y forma parte del patrimonio identitario de varias generaciones de andaluces", destaca la asociación en su escrito.

El proceso, iniciado en 2024, ha estado jalonado por diversas gestiones. La última tuvo lugar el pasado 23 de diciembre en el Palacio de Altamira, sede de la Consejería de Cultura, donde representantes de AU y el catedrático Isidoro Moreno abordaron el estado del expediente con la secretaria general y la directora general de Patrimonio Histórico. La Consejería no clausuró la puerta a la solicitud, pero trasladó la decisión al IAPH, prolongando así la incertidumbre y manteniendo el expediente en ese territorio en el nada se niega, pero tampoco se resuelve.

El club, en un comunicado, informó de que estudiaría el proceso para la declaración del Sevilla FC como Bien de Interés Cultural Etnológico de Andalucía y que había encargado a sus servicios jurídicos analizar las consecuencias y el alcance de esta posible catalogación.”

El Sevilla FC, el equipo que más se hereda

También tienen en su defensa del carácter etnológico del club, que el sevillismo trasciende lo estrictamente deportivo y constituye un fenómeno social y cultural arraigado en la identidad andaluza. En este sentido, un reciente estudio de LaLiga, enmarcado en la campaña “42 legados, 42 formas de ganar”, revela que un 64,5% de los aficionados del Sevilla FC han heredado su pasión por el equipo en el entorno familiar, el porcentaje más alto del fútbol profesional español.

El espejo en el que se miran los promotores es el del Recreativo de Huelva. El decano del fútbol español fue declarado BIC en la categoría de Actividad de Interés Etnológico en 2016, gracias al impulso de sus accionistas y al respaldo del Ayuntamiento onubense. Ese precedente traza la senda que AU aspira a recorrer para blindar el patrimonio simbólico y cultural del Sevilla FC, aunque el trayecto, de momento, está más empinado de lo previsto.

Accionistas Unidos ha hecho un llamamiento a la Consejería de Cultura y al IAPH para que, sin más dilación, otorguen al club el reconocimiento que consideran justo y necesario, y cierren así un expediente que acumula ya más de dos años varado en la espera.