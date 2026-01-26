El Sevilla FC, equipo en el que más se hereda la pasión entre familiares

Un reciente estudio de LaLiga, enmarcado en su campaña "42 legados, 42 formas de ganar", ha puesto de manifiesto que la afición por el fútbol se transmite con mayor intensidad en los entornos familiares de los seguidores del Sevilla FC y del Real Madrid. Este análisis subraya la profunda conexión generacional con estos clubes, revelando patrones significativos en la forma en que se inculca el amor por el deporte rey en España.

Los datos revelan que un 64,5% de los sevillistas y un 57,3% de los madridistas han heredado su fervor por el equipo de sus allegados. En lo que respecta específicamente a la transmisión de padre a hijo, el Valencia CF lidera con un 51,9%, seguido de cerca por el Sevilla FC (47,8%) y el Athletic Club (46,3%). Este informe también destaca que uno de cada dos españoles atribuye la inculcación de la pasión al ámbito familiar, y que una abrumadora mayoría, siete de cada diez hijos, sigue los colores del club de sus progenitores.

El estudio también arroja luz sobre el creciente protagonismo de la mujer en esta transmisión, indicando que un 16% de los aficionados ha recibido su pasión de un familiar femenino. Esta cifra es notablemente superior en las Islas Baleares, alcanzando el 24,6%, y en Cataluña, con un 17,5%, las comunidades con mayor índice en este aspecto.

Más allá de la herencia familiar, el informe de LaLiga ofrece una perspectiva sobre los hábitos de consumo del fútbol en España. Se observa que un 37% de los seguidores acude al estadio para apoyar a sus equipos al menos una vez al mes. Asimismo, un significativo 57% de los aficionados mantiene la tradición de seguir los partidos en bares con idéntica asiduidad, lo que refuerza la dimensión social del deporte rey en la cultura española.