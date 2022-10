Alex Telles: "Jugamos en nuestra casa y nos sentimos cómodos"

El futbolista encargado de preceder a Jorge Sampaoli en la rueda de prensa oficial de la UEFA Champions League para el crucial Sevilla-Copenhague fue Alex Telles. El brasileño, en un muy correcto y fluido castellano, habló de "la importancia del partido" y de la conciencia que existe en el vestuario de su trascendencia.

"Sabemos de la importancia del partido, jugamos delante de nuestra gente, en nuestro estadio. Sabemos de la importancia de la victoria, estamos trabajando para eso y listos para buscar los tres puntos", comenzó el lateral brasileño.

El futbolista cedido por el Manchester United, no obstante, rechazó calificar este encuentro como el más importante hasta el parón del Mundial. "No pienso eso, creo que todos los partidos son importantes. Pensamos siempre en el próximo partido, el de mañana va a ser importantísimo y el próximo también lo será. No tenemos que pensar en dos o tres partidos adelante, sino en que el de mañana es crucial para nuestro caminar".

"Es un partido muy difícil. El Copenhague tiene mucha calidad, ya jugamos con ellos. Y mañana tenemos que estar listos para todas las dificultades que el partido pueda tener. Pero jugamos en nuestra casa, nos sentimos muy cómodos con esto, y vamos a hacer de todo para ganar", aseguró Alex Telles.

Lateral o carrilero

Una de las preguntas de tono individual que respondió el brasileño fue sobre si prefiere jugar de lateral en una zaga de cuatro o de carrilero con tres centrales. "Yo, sinceramente, ya jugué en las dos posiciones. Solamente tengo que entrenarme y enfocarme a dar el máximo donde el míster quiera. Me encuentro bien en las dos posiciones. Tengo que ser inteligente y adaptarme lo más rápido posible de acuerdo a lo que el equipo y el míster necesitan de mí. Estoy tranquilo, solamente listo pra trabajar donde sea".

También fue cuestionado si, cuando fichó cedido por el Manchester United por el Sevilla se esperaba estar en esta situación. "Obviamente a ningún futbolista quiere estar así, menos en un club como el Sevilla. Sabemos de la importancia de la competición, de la historia que tiene el club y los jugadores tenemos que hacer todo para cambiar este momento. Los jugadores sentimos esto, hablamos de esto y entrenamos para cambiarlo. Estos momentos se pasan en el fútbol, pero tenemos que ser inteligentes para enfocarnos, que es lo más importante, porque sabemos que este momento va a pasar y cuando pase vamos a disfrutar más".