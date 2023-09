Arrasate: "En lo que es centro y remate, el Sevilla es de lo mejor de la Liga”

El entrenador del Osasuna, Jagoba Arrasate, señaló que su equipo llega “rabioso y con ganas de hacerlo mejor” ante el Sevilla tras la derrota en Getafe. El técnico rojillo ha incidido esta semana en el balón parado tras recibir goles de esta forma.

“Lo hemos hecho desde el vídeo y sobre el campo, pero no es sinónimo de que mañana no te vayan a hacer gol porque en el centro y remate, el Sevilla es de lo mejor de la Liga”, dijo Arrasate, que no se fía de las posibles rotaciones que introduzca Mendilibar.

“Vamos a encontrarnos a un Sevilla duro, que no ha empezado bien la Liga y que la victoria del otro día le habrá dado ese poso con el que querrán seguir escalando posiciones. Somos dos equipos de ideas parecidas y será importante quién se impone a quién en ese estar más en campo rival”, reflexionó recordando la importancia de recuperar el nivel como locales de los suyos.